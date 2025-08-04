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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

توقيع بروتوكول تعاون بين المجتمعات العمرانية والمهندسين العرب لتصدير العقار

ارشيفيه
ارشيفيه
آية الجارحي

شهد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عادل الحديثي، الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – واتحاد المهندسين العرب، بشأن تصدير العقار المصري، وذلك بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة ممثلي النقابات والجهات الهندسية لـ ١٨ دولة عربية.

ويهدف البروتوكول إلى تنسيق الجهود بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واتحاد المهندسين العرب، بما يسهم في دعم مسارات الترويج الخارجي للعقار المصري، من خلال الدور المحوري الذي يلعبه اتحاد المهندسين العرب في الوصول إلى الأسواق العربية، وتوسيع قاعدة العملاء من غير المصريين، في إطار تشجيع الاستثمار وتبادل الخبرات.

كما أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار تطوير منظومة تصدير العقار المصري، باعتبارها أحد روافد الاقتصاد غير التقليدية التي تسهم في زيادة موارد الدولة، وترفع من تنافسية السوق العقارية الوطنية في المحيط الإقليمي، ولا سيما في ظل ما تتمتع به مصر من بنية تحتية متقدمة، ومجتمعات عمرانية متكاملة، ومواقع واعدة على خريطة الاستثمار العقاري.

وعقب التوقيع، أكد المهندس شريف الشربيني، في كلمته، أن توقيع هذا البروتوكول يُعد خطوة نوعية نحو فتح أسواق جديدة للعقار المصري في المنطقة العربية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسير بخطى واضحة نحو تحويل العقار من نشاط محلي إلى صناعة تصديرية متكاملة، تعتمد على معايير الجودة، وتخضع لآليات مؤسسية شفافة، تعزز ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية استطاعت خلق فرص استثمارية متنوعة في القطاع العقاري في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى النجاح المحقق في إقامة عدد كبير من المدن الذكية بالإضافة إلى تنوع في المنتج العقاري ليلبي احتياجات كافة شرائح المطورين العقاريين والمستثمرين المصريين والعرب والأجانب.

واختتم المهندس شريف الشربيني، كلمته بالتأكيد على أن العقار المصري لم يعد مجرد مبانٍ، بل أصبح رسالة تنموية واستثمارية تعكس ما تشهده الدولة المصرية من نهضة عمرانية شاملة، مضيفًا أن التعاون مع الأشقاء العرب يمثل بعدًا استراتيجيًا تدعمه القيادة السياسية، ويعكس انفتاح مصر على محيطها العربي في مختلف مجالات التنمية والتخطيط العمراني.

بدوره، أعرب الدكتور عادل الحديثي، الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، في كلمته عن تشرفه بالتواجد على أرض الكنانة مصر المحروسة، وتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى المهندس شريف الشربيني، على حسن الاستقبال، ولجميع من شارك في مراسم توقيع البروتوكول من خارج مصر على تكبدهم معاناة السفر وحرصهم على التواجد.

وقال في كلمته: إن تواجدنا هنا اليوم يأتي احتفاءً بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واتحاد المهندسين العرب، في خطوة تعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية.

من جانبه أكد المهندس فؤاد الكندي، رئيس جمعية المهندسين العمانية، أن الشركات المصرية والمطورين العقاريين لهم دور كبير في النهضة العمرانية التي تشهدها سلطنة عمان، وأثنى على خبراتهم والكفاءة التي تتمتع بها الشركات المصرية في القطاع العقاري، مثمناً التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان في المجالات كافة، ولاسيما في القطاع العقاري.

وأعرب المهندس مجدي صالح، نقيب المهندسين الفلسطينيين عن شكره للدور المهم لمصر في دعم الأشقاء في دولة فلسطين، وأثنى على دور وكفاءة  الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات عقارية والذي شهدها بنفسه، مقدماً الشكر للقيادة السياسية والحكومة المصرية على تقديم الدعم لبلاده.

وثمّن الحضور من ممثلي النقابات الهندسية بالدول العربية المبادرة المصرية، وأكدوا أنها تمثل نموذجًا يُعزّز من فرص التعاون المهني في قطاع العقارات، ويواكب التحديات العمرانية في المنطقة، مشيدين بدور وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات في فتح قنوات للتكامل العربي القائم على المهنية والتخطيط المشترك.

النهضه العمرانيه وزير الاسكان عقارات

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