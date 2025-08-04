مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في حادث تصادم على طريق السخنة

لقى شخص مصرعه وأصيب 13 آخرين في حادث تصادم ميكروباص وملاكي على طريق القطامية - العين السخنة.
تصادم ميكروباص وملاكي على طريق السخنة
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بوقوع حادث تصادم على طريق السخنة وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة.
وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي ومصرع شخص وإصابة 13 آخرين جراء الحادث.
وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ورفع حطام الحادث.