الزمالك يقترب من الإعلان عن صفقة "جناح أيمن" من العيار الثقيل

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن إدارة الكرة باتت قريبة من الإعلان عن صفقة جديدة من العيار الثقيل في مركز الجناح الأيمن، وذلك قبل غلق باب القيد الصيفي خلال الأيام المقبلة.

وأكد مصدر من داخل النادي أن الزمالك أنهى بالفعل كافة التفاصيل مع اللاعب المستهدف، وتم الاتفاق الكامل على بنود التعاقد، إلا أن الإعلان الرسمي مرتبط برحيل اللاعب أحمد الجفالي خلال الساعات المقبلة، نظرًا لارتباط هذا التحرك بـسقف عدد اللاعبين الأجانب في قائمة الفريق.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة إدارة الزمالك لتدعيم الصفوف بعناصر هجومية مميزة، استعدادًا لخوض غمار الموسم الجديد، والذي يشمل بطولات الدوري، وكأس مصر، وبطولات قارية.