محافظ جنوب سيناء: وفرنا التسهيلات اللازمة لوصول المواطنين لمراكز الاقتراع

أدلى اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، مؤكدًا أن المحافظة وفرت جميع التسهيلات اللازمة لتيسير وصول المواطنين إلى مراكز الاقتراع، بما في ذلك وسائل النقل، والتي جاءت بدعم من المحافظة ومشاركة فعالة من رجال الأعمال والأحزاب والمرشحين.

وأشار المحافظ، خلال لقاء مع قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن مدينة شرم الشيخ تمثل نموذجًا يحتذى به في تنظيم العملية الانتخابية وتقديم الخدمات للمواطنين، من حيث توفير سبل الراحة وسهولة انتقال الناخبين إلى لجان الاقتراع.

وأكد أن المشاركة في الانتخابات تُمكّن المواطن من اختيار من يمثله ويعبّر عن تطلعاته في مجلس الشيوخ، مشددًا على أن "الإدلاء بالصوت هو واجب وطني، ويعكس شعورًا حقيقيًا بالمسؤولية تجاه مستقبل الوطن".

وأضاف اللواء مبارك أن المحافظة تعمل على أن تخرج الانتخابات بأفضل صورة ممكنة، معربًا عن أمله في تحقيق نسبة مشاركة مرتفعة تعبر عن وعي المواطنين، موضحًا أن كل صوت يُمثّل قناة للتواصل بين المواطن والسلطتين التشريعية والتنفيذية.