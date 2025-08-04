برعاية «اورنچ مصر» للعام الـ١٩ على التوالي.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تفوز بمسابقة إيناكتس المحلية 2025 لرواد الاعمال

أعلنت اورنچ مصر عن فوز جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالمركز الأول في مسابقة إيناكتس المحلية لعام 2025، والتي ترعاها اورنچ للعام التاسع عشر على التوالي، في إطار التزامها بدعم روّاد الأعمال الشباب وإيمانها بالدور الحيوي الهام الذي تلعبه المشروعات المجتمعية المبتكرة.

وشهدت النهائيات المحلية لمسابقة "إيناكتس" التي أقيمت يومي ٢٩ و٣٠ يوليو ٢٠٢٥ مشاركة أكثر من ٣٠ فريقًا طلابيًا من جامعات مصرية، قدّموا مشاريع مبتكرة ذات أثر مجتمعي وتكنولوجي. وأسفرت المنافسات عن فوز جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمشروع "بكرة" الذي يمثل فرصة حقيقية لتحويل التحديات الزراعية والصحية في مصر إلى فرص تنمية مستدامة من خلال استصلاح الأراضي المتدهورة، وتوفير بديل صحي للملح عن طريق نبات الـ Salicornia والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية لتمثل الجامعة مصر في "كأس العالم إيناكتس" الذي تستضيفه تايلاند في سبتمبر المقبل، سعياً للفوز باللقب الذي حصدته مصر سابقًا ٧ مرات.

وفي إطار رعايتها الرائدة للحدث، خصّصت اورنچ مصر جناحًا ضمن فعاليات المسابقة لمركز اورنچ الرقمي للتطوير والابتكار ODC، حيث أُتيحت للزوار والمشاركين في المسابقة فرصة التعرف عن قرب على البرامج التدريبية الهامة التي يقدمها المركز في مجالات ريادة الأعمال والابتكار الرقمي، والتفاعل مع مبادراتها المصممة لتمكين الشباب، واكتساب المهارات الرقمية الهامة في تأسيس الشركات الناشئة.

كما شاركت اورنچ مصر في النسخة الثانية من قمة إيناكتس للتوظيفEnactus Career Summit التي انعقدت على هامش ثالث أيام الحدث، وذلك في إطار حرص الشركة على التواصل مع المواهب الشابة، واستعراض فرص العمل المتاحة لهم، ودعم الطلاب والخريجين في رحلة البحث عن عمل.

وبهذه المناسبة، عبر هشام مهران الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لاورنچ مصر، عن اعتزازه بتنظيم مسابقة إيناكتس الرائدة تحت رعاية اورنچ علي مدار ١٩ عاما متتاليا، قامت فيها الشركة بتشجيع ودعم ومساندة عدد كبير من الشباب ورواد الأعمال، من خلال الوصول إليهم في المراحل الجامعية لدعمهم مبكرا وتعزيز قدراتهم على التأثير المباشر في قطاعات ريادة الأعمال.

وأضاف “اورنچ لا تكتفي فقط بتمكين الشباب ودعم روّاد الأعمال، بل تواصل دعمهم حتى يتمكنوا من إطلاق مشاريعهم وتحقيق أثر مجتمعي حقيقي على أرض الواقع، خاصة في قطاعات ريادة الأعمال والتكنولوجيا داخل مصر.”

كما هنأ مهران جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجميع الجامعات المشاركة في الحدث، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي أظهرته على مدار مراحل المسابقة، والابتكارات التي كشفت عنها، الأمر الذي يؤكد الدور الحيوي المستمر الذي تلعبه اورنچ بالتعاون مع شركائها التنمويين في تمكين الشباب وتعزيز الابتكار.

ومن جهتها، وجهت فاطمة سري، الرئيس التنفيذي لـ"آيناكتس مصر"، التهنئة لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وعبرت عن اعتزازها بالتعاون طويل الأمد مع اورنچ مصر، وفخرها بكون مصر جزءا من مسيرة عالمية مثمرة في مجال الابتكار الشبابي، والعمل الريادي، والأثر الإيجابي.

وأضافت "نفخر أكثر بدعم شركائنا الذي ساعدنا في أن نرسخ بصمة مصر في مشهد الابتكار والإبداع الدولي بعد أن فازت جامعاتها باللقب العالمي "كأس العالم إيناكتس" ٧ مرات منها 5 مرات متتالية، ونأمل أن يكون عام ٢٠٢٥ هو عام اللقب الثامن".