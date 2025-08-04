الوافد الجديد في الزمالك.. خطوة أخيرة قبل الإعلان الرسمي

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك كواليس وصول اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ إلى القاهرة، من أجل إتمام إجراءات انضمامه الرسمي إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح المصدر أن اللاعب وصل إلى مطار القاهرة الدولي في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، مستخدمًا جواز سفره الأردني الذي يحمله إلى جانب جنسيته الفلسطينية، حيث تم استقباله من قِبل أحد ممثلي النادي وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالدخول بشكل سريع.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب صباح اليوم إلى الكشف الطبي، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التعاقد، على أن يقوم لاحقًا بتصوير البرومو الترويجي الخاص بتقديمه رسميًا للجماهير، مرتديًا القميص الجديد لنادي الزمالك.

ويأمل الجهاز الفني للفريق بقيادة يانيك فيريرا في أن يكون اللاعب إضافة قوية للخط الأمامي، بفضل ما يمتلكه من سرعة ومهارات فنية، وقدرته على اللعب في عدة مراكز هجومية.

يذكر أن الزمالك يستعد حاليًا لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.