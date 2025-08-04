محافظ مطروح يتفقد لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2025

تفقد محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الإثنين سير عملية التصويت بلجنتي مجمع أبو بكر الصديق الابتدائي ومدرسة زاهر جلال الإعدادية بنات بمدينة مرسى مطروح لمتابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ 2025 .



وأوضح المحافظ ،في بيان اليوم، أنه قام بالمرور الميداني على عدد من اللجان للاطمئنان على توافر الاحتياجات اللازمة من مظلات ومياه الشرب والنظافة العامة وكراسي متحركة لذوي الهمم، وتأمين استقرار التيار الكهربائي .



واطمأن المحافظ من المستشارين رؤساء اللجان وأعضائها على توافر كافة سبل الراحة مع توافد ملحوظ للمواطنين على المقار الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول للانتخابات التي تستمر للغد مع تذليل كافة العقبات وذلك للاختيار من بين المرشحين المتقدمين على مستوى المحافظة، منهم 3 مرشحين بنظام الفردي ومرشح للقائمة الوطنية، وسيتم التصويت من خلال 127 لجنة فرعية و127 مركزا انتخابيا، حيث تبلغ الكتلة التصويتية 370 ألفًا و477 ناخبا .



كما تفقد محافظ مطروح مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ومن خلال الراصد المرئي وتابع الإقبال على اللجان الانتخابية وعدم وجود أي عوائق وتوافر كافة استعدادات الجهات المعنية بالمحافظة، والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات الرئيسية، وقيام كل الجهات المعنية بمسئولياتها سواء مجالس المدن وشركة الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والاتصالات وإدارة المجالس وغرفة العمليات والأزمات ومركز السيطرة للشبكة الوطنية للسلامة العامة وغيرها من الجهات المعنية، مؤكدا تضافر كافة الجهود لخروج العملية الانتخابية بالصورة اللائقة بمحافظة مطروح.

