رئيس "القومي للطفولة": المشاركة الفاعلة بالانتخابات حجر الأساس في بناء مجتمع قوي

أدلت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، اليوم الإثنين، وذلك بلجنة (مدرسة أبو بكر الصديق) بمدينة الشيخ زايد، بمحافظة الجيزة.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، عقب الإدلاء بصوتها على ضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، مشيرة الى ان المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية تُعد حجر الأساس في بناء مجتمع قوي، يضمن الحقوق، ويصون المستقبل.

وأشارت إلى أن مجلس الشيوخ يضطلع بدور محوري في دعم التشريعات والسياسات المتعلقة بالطفولة والأمومة، والتي تسهم في توفير الحماية والرعاية الشاملة لأبنائنا وبناتنا في جميع مراحلهم العمرية.

كما وجهت السنباطي دعوتها لكل أم مصرية وكل أسرة للمشاركة الإيجابية في الانتخابات، مؤكدة أن كل صوت هو خطوة نحو وطن يحمي أطفاله ويُمكّن أمهاته، قائلة: "صوتنا أمانة من أجل أطفالنا، ومن أجل غدٍ أفضل لهم ولأجيالنا القادمة."