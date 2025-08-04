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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آي صاغة: الذهب يتماسك رغم العواصف السياسية في واشنطن والأسواق تترقب خفض الفائدة

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار الحذر في السوق المحلية والعالمية، خلال تعاملات اليوم الإثنين، مدفوعة باستقرار الدولار الأمريكي؛ بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكية الضعيف لشهر يوليو، والذي أعاد إحياء رهانات الأسواق على خفض وشيك لأسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل في سبتمبر.

وفي هذا السياق، أوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن أسعار الذهب استقرت اليوم مقارنة بإغلاق تعاملات السبت الماضي، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 4600 جنيه، بينما بلغت الأوقية مستوى 3363 دولارًا في السوق العالمية.

وأشار إمبابي إلى أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5257 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3943 جنيهًا، وعيار 14 سجل 3067 جنيهًا، في حين استقر سعر الجنيه الذهب عند 36800 جنيه.

أداء الأسبوع: خسائر محلية ومكاسب عالمية

ووفق تقرير صادر عن منصة «آي صاغة»، فقد الذهب محليًا نحو 0.6% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، بعد تراجع عيار 21 من 4630 جنيهًا إلى 4600 جنيه، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بنسبة 0.8%، من 3337 إلى 3363 دولارًا، مدعومة بضعف بيانات التوظيف الأمريكية وهبوط الدولار.

تقرير وظائف مخيب يدفع الذهب للثبات

أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي لشهر يوليو، إضافة الاقتصاد لـ 73 ألف وظيفة فقط، مقارنة بتوقعات بلغت 110 آلاف، وهو أضعف أداء شهري منذ بداية العام.

كما تم تعديل بيانات مايو ويونيو بخفض قدره 258 ألف وظيفة، وارتفع معدل البطالة إلى 4.2%.

وفي أعقاب التقرير، قفزت توقعات الأسواق لخفض الفائدة في سبتمبر إلى 77% وفق أداة CME FedWatch، بعد أن كانت عند 37% فقط قبل صدور البيانات.

ينما أفادت "رويترز" بأن الأسواق تسعّرحتمالًا يقارب 90% لتيسير اسة النقدية الشهر المقبل.

الضغوط السياسية تدعم الذهب وتربك الأسواق

ألقى التوتر السياسي في واشنطن بظلاله على الأسواق، بعدما أقال الرئيس دونالد ترامب مفوضة مكتب إحصاءات العمل إريكا ماكنتارفر، متهمًا إياها بتزوير بيانات التوظيف، دون تقديم أدلة، في خطوة أثارت قلق الأوساط الاقتصادية حول استقلالية المؤسسات وموثوقية البيانات الرسمية.

وفي تطور إضافي، أعلنت أدريانا كوجلر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، استقالتها المبكرة اعتبارًا من 8 أغسطس، ما يفتح المجال أمام الرئيس ترامب لتعزيز نفوذه في الفيدرالي من خلال تعيين بدائل قد تؤثر على توجه السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة، لا سيما مع اقتراب نهاية ولاية جيروم باول.

عوائد السندات تتعافى.. والذهب يفتقر للزخم

رغم تصاعد التوقعات بخفض الفائدة، إلا أن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية قلص مكاسب الذهب، حيث صعد عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.23%، وارتفع عائد الـ30 عامًا إلى 4.83%، بعد أن تراجعا بقوة يوم الجمعة.

ترقب بيانات مهمة هذا الأسبوع

تخلو الأجندة الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، من بيانات ثقيلة، لكن هناك بعض المؤشرات من الدرجة الثانية وخطابات أعضاء الفيدرالي، أبرزها، بيانات مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي، يوم الثلاثاء، ومزاد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، وقرار السياسة النقدية لبنك إنجلترا، وبيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية، يوم الخميس.

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