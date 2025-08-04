أيمن بن خليفة: مصر بها فرص كبرى لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة ومستدامة

أعلنت شركة المطورون العرب القابضة عن تحقيق تقدم بنسبة 62% في تنفيذ مشروع "نيووم أكتوبر"، أحد أكبر مشروعاتها متعددة الاستخدامات بمدينة 6 أكتوبر، باستثمارات بلغت 12 مليار جنيه. يأتي ذلك في إطار التزام الشركة بتسليم الوحدات قبل نهاية الربع الأول من عام 2026.

يمتد المشروع على مساحة 330 فدانًا، ويضم فيلات، شققًا، ومرافق متكاملة تشمل مدارس دولية، مستشفى، نادٍ رياضي، ومساحات تجارية. حتى الآن، تم تسليم 1,193 وحدة، مع خطط لتسليم 419 وحدة إضافية خلال 2025، و440 وحدة أخرى بحلول أوائل 2026.

أكد الدكتور أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي للشركة، أن "نيووم أكتوبر" يعكس رؤية الشركة لتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تتميز ببنية تحتية متطورة. وذكر أن المشروع يمثل نموذجًا للتوسع الذكي الذي يدعم رؤية الدولة للتوسع العمراني المستدام.

منذ تولي الإدارة الجديدة، نجحت الشركة في تسليم أكثر من 9,200 وحدة عقارية، وتخطط لتسليم 1,172 وحدة إضافية خلال العام الجاري.