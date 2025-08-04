تلقى العلاج بالمستشفي.. مروحة تسقط على شخص داخل إحدى اللجان الانتخابية بأسوان

شهدت إحدى اللجان الإنتخابية سقوط مروحة سقف مما أسفر عن إصابة شخص ، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المعنية في مركز إدفو إخطاراً يفيد بسقوط مروحة سقف داخل إحدى اللجان مما أسفر عن إصابة شخص ، وتم على الفور نقله إلى مستشفى النيل التخصصي بمدينة إدفو لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

في سياق متصل، حرص العديد من ذوى الهمم على التوجه إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 ، مؤكدين أن الإعاقة لن تكون عائق لهم أمام ممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم في انتخابات مجلس الشورى .

وقال السيد أحمد عبدالله 70 عاما أحد الناخبين من ذوي الهمم أثناء خروجه من لجنة التصويت بمدرسة عبدالمجيد حسين بمدينة أسوان " أنا جيت بنفسي رغم الجو الحر والتحديات، لأني حريص على المشاركة السياسية، واخترت اللي يمثلني ويعبر عن صوتي"، لأن وطننا الغالى مصر يستحق من الجميع المشاركة الفعالة في بناء مستقبله.

الشيوخ

وأشاد بتيسير الإجراءات داخل اللجنة الانتخابية وسهولة الدخول والخروج ، وهو الذى يستحق الشكر لكل من ساهم في توفير بيئة ملائمة تُمكن ذوي الاحتياجات الخاصة من الإدلاء بأصواتهم بكل كرامة واحترام.

وكان من المشاهد المضيئة توافد عشرات المواطنين واصطفافهم فى أطول طابور انتخابى لليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ، مرتدين الجلابية الصعيدى مما يعكس الارتباط بالهوية والتراث الجنوبى، مع حرص ملحوظ من كبار السن والشباب على المشاركة والإدلاء بأصواتهم.

وتوافد المواطنون من مختلف أحياء المدينة، وحرصوا على التواجد مبكرا أمام اللجنة للإدلاء بأصواتهم فى أجواء سادتها الروح الوطنية، حيث رفعت السيدات والرجال الأعلام المصرية، وردد البعض الأغانى الوطنية تعبيرًا عن فرحتهم بالمشاركة الديمقراطية.