معلمو مركز بلاط بالوادي الجديد يحتشدون للمشاركة فى انتخابات الشيوخ

تشهد لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الوادي الجديد اليوم ملحمة وطنية حقيقية، وكان لتعليم بلاط دور بارز ومشاركة متميزة، حيث حرصت إدارة بلاط التعليمية بقيادة مجدى محمد محمود مدير الإدارة، وسعد عبدالحافظ وكيل الإدارة، وتحت رعاية وتوجيهات الدكتور سامى فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، على تنظيم ومتابعة العمل داخل لجان الانتخابات بمقار المدارس التابعة للإدارة.

وجرى تجهيز المقار الانتخابية داخل المدارس بكامل الاستعدادات، وحرص العاملون فى التعليم على المشاركة الإيجابية وتيسير الإجراءات للمواطنين، فى مشهد يجسد روح الانتماء والحرص على أداء الواجب الوطني.

وأكد مجدى محمود مدير ادارة بلاط التعليمية أن المشاركة الفاعلة فى هذا الحدث الديمقراطى تأتى فى إطار ترسيخ قيم المواطنة الفعالة وتعزيز الوعى السياسى لدى العاملين فى الحقل التعليمى، مشيرًا إلى أن تعليم بلاط لا يكتفى بدوره التعليمى فحسب، بل يساهم بقوة فى دعم كل ما من شأنه رفعة الوطن واستقراره.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الوادى الجديد 194 ألفًا و350 ناخبًا وناخبة، موزعين على 60 لجنة فرعية داخل 60 مركزًا انتخابيًا، بإشراف لجنة رئيسية واحدة تغطى جميع مراكز المحافظة الخمسة.