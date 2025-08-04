نائب: المشاركة في انتخابات الشيوخ واجب وطني والوعي حاضر بقوة في الهرم

أكد النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، أن مشهد المشاركة في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، خاصة داخل مدرسة أم المؤمنين الثانوية للبنات بمنطقة الهرم، يعكس وعيًا وطنيًا متجذرًا لدى المواطنين، وحرصًا حقيقيًا على دعم مؤسسات الدولة

وقال عاشور، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، خلال جولته التفقدية للجنة، إن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد ممارسة ديمقراطية، بل واجب وطني ورسالة دعم لمسار الاستقرار والتنمية الذي تمضي فيه الدولة المصرية.

وأضاف: "الإقبال الواضح من السيدات وكبار السن والشباب في لجان الهرم هو تأكيد أن المواطن المصري شريك حقيقي في بناء الدولة، وأنه يدرك جيدًا أهمية الدور الذي يلعبه مجلس الشيوخ في دعم العملية التشريعية وصياغة السياسات العامة."



وأشاد النائب بالتنظيم داخل اللجان الانتخابية، وتوفير التيسيرات اللازمة للناخبين، مؤكدًا أن العملية تسير بسلاسة وسط أجواء آمنة ومنضبطة، تعكس جدية الدولة في ضمان انتخابات نزيهة وشفافة.



وانطلقت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى التاسعة مساءً، على أن تتواصل غدًا الثلاثاء في يومها الثاني والأخير داخل مصر، بالتوازي مع استمرار التصويت في لجان المصريين بالخارج.

وتُجرى الانتخابات داخل 8,825 مقرًا انتخابيًا على مستوى الجمهورية، موزعة على 27 دائرة بنظام الفردي، و4 دوائر بنظام القوائم المغلقة، بما يضمن تغطية شاملة وتيسير وصول الناخبين.

وتخوض "القائمة الوطنية من أجل مصر" الانتخابات بنظام القوائم دون منافسة، بشرط حصولها على نسبة 5% من إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات.

وعلى صعيد النظام الفردي، يتنافس 424 مرشحًا، من بينهم 183 مستقلًا، و241 مرشحًا عن أحزاب سياسية، وسط منافسة محتدمة خاصة في المحافظات الكبرى.

وفي محافظة الجيزة، تم تجهيز 492 لجنة فرعية موزعة على مختلف المراكز والمناطق، وسط استعدادات مكثفة من كافة الأجهزة المعنية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وأمان.