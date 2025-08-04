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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

انتخابات الشيوخ.. خالد الجندي عقب التصويت: أتيت لحماية الوطن من إخوان تل أبيب

خالد الجندي
خالد الجندي
أحمد سعيد

أدلى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، داخل لجنة مدرسة نهضة مصر الرسمية، في الحي المتميز بمدينة 6 أكتوبر، بمحافظة الجيزة، وذلك وسط أجواء هادئة وتنظيم جيد من الجهات المشرفة على العملية الانتخابية.

وعقب الإدلاء بصوته، أكد الشيخ خالد الجندي أن المشاركة في الانتخابات واجب ديني ووطني، مشددًا على أن كل صوت يمثل أمانة وشهادة، مضيفًا: "أتيت لدعم إخوة الوطن، لحمايته من إخوان تل أبيب، فالمعركة اليوم ليست فقط على صناديق الاقتراع، بل على هوية هذا الوطن واستقراره". 

خالد الجندي: المشاركة في انتخابات الشيوخ شهادة وكتمانها إثم

كما استشهد الشيخ خالد الجندي بالآية الكريمة: "ولا يأبَ الشهداءُ إذا ما دُعُوا"، لافتًا إلى أن "المشاركة شهادة، وكتمانها إثم ومسؤولية أمام الله".

وتابع الشيخ خالد الجندي: "شرفٌ لنا أن نستحق المشاركة في مؤسسات الوطن، لا أن نحرم أنفسنا منها". 

وأضاف الشيخ خالد الجندي "حين نعلم أن الحرمان من المشاركة السياسية كان عقوبة في عصور الظلم، ندرك أن المشاركة اليوم مكافأة وتقدير من الدولة للمواطن".

ووجه الشيخ خالد الجندي، رسالةً للمواطنين: "أقول لكل مواطن كريم: شارك، واشهد، وأحمد الله أن رزقنا هذا الوطن الكريم"، كما وجّه رسالة للمرشحين الفائزين قائلًا: "من يحالفه التوفيق، يجب أن ينزل للناس كما نزل الناس له".

انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2025 

وكانت انتخابات الشيوخ 2025 انطلقت اليوم الإثنين في الساعة التاسعة صباحا، على أن تختتم عملية التصويت في يومها الأول في التاسعة مساء، قبل أن تستأنف أعمالها في غدا الثلاثاء كآخر أيام التصويت.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات داخل مصر في 8 آلاف و825 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.

وتم توزيع اللجان الفرعية في 27 دائرة مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر لنظام القائمة (القاهرة وشمال ووسط الدلتا - شمال ووسط وجنوب الصعيد - غرب الدلتا - شرف الدلتا).

وتوزع اللجان في محافظة القاهرة 544 لجنة، وفى القليوبية 367 لجنة، وفى الدقهلية 723 لجنة، وفى المنوفية 469 لجنة، وفى الغربية 654 لجنة، وفى كفر الشيخ 442 لجنة، وفى الجيزة 492 لجنة، وفى الفيوم 297 لجنة، وفى بني سويف 371 لجنة، وفى المنيا 476 لجنة، وفى أسيوط 371 لجنة، وفى الوادى الجديد 60 لجنة، وفى سوهاج 507 لجنة، وفى قنا 304 لجنة، وفى الأقصر 147 لجنة، وفى أسوان 190 لجنة، وفى البحر الأحمر 67 لجنة، وفى الشرقية 844 لجنة، وفى دمياط 130 لجنة، وفى بورسعيد 50 لجنة، وفى الإسماعيلية 135 لجنة، وفى السويس 41 لجنة، وفى شمال سيناء 45 لجنة، وفى جنوب سيناء 18 لجنة، وفى الإسكندرية 320 لجنة، وفى البحيرة 633 لجنة، وفى مرسى مطروح 127 لجنة.

المنافسة في انتخابات مجلس الشيوخ

تخوض القائمة الوطنية من أجل مصر انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمفردها، ووفقا للقانون مجلس الشيوخ فهي تحتاج إلى 5% من أصوات الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.

على المستوى الفردي، يبلغ إجمالي عدد المترشحين 424 مترشحا، منهم 183 مرشحاً مستقلاً، و241 مرشحاً عن الأحزاب السياسية.

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