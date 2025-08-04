محافظ الإسماعيلية : لا توجد أيَّة معوقات أو مشاكل تم رصدها خلال اليوم الأول لاستحقاق الشيوخ

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، في التاسعة من مساء اليوم الإثنين، أعمال انتهاء اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥، كما تأكد من غلق كافة اللجان الفرعية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، على أن تواصل كافة اللجان عملها اعتبارًا من الساعة التاسعة من صباح غدًا الثلاثاء وحتى التاسعة مساءً موعد غلق الصناديق وإسدال الستار عن انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥.

جاء ذلك بحضور اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري، العميد أ.ح حمدي هندي معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، وممثلي كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.

وأشار "أكرم" إلى التوافد الملحوظ لكافة فئات المجتمع الإسماعيلي خلال اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ، مشيدًا بوعي المواطن الإسماعيلي في ممارسة حقه الانتخابي الذي يكفله الدستور والقانون.

موجهًا الدعوة لباقي المواطنين الذين لم يتوجهوا للإدلاء بأصواتهم، وضرورة مشاركتهم في الانتخابات؛ حرصًا على الأجيال القادمة وتوفير مناخ ديمقراطي.

وأوضح "أكرم" أنه لا توجد أيَّة معوقات أو مشاكل تم رصدها خلال اليوم، وأن العملية الانتخابية سارت في سهولة ويسر.

وأكد أكرم على أهمية الاتصال المستمر بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، والغرف الفرعية بالوحدات المحلية، والمديريات الخدمية، لتذليل أية معوقات قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية، موجهًا الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالقيام بواجباتهم على الوجه الأكمل، وتقديم الدعم اللوجيستي والتسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في الإدلاء بأصواتهم خلال أيام التصويت، مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف أكرم أنه تم توفير کراسي متحركة لتسهيل حركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم في الوصول إلى داخل المقر الانتخابي بالتنسيق مع مديريتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي.

وتضم محافظة الإسماعيلية ١٣٥ مركز انتخابي على مستوى مراكز ومدن المحافظة (بإجمالي عدد ١٢٠ مدرسة و١١ معهد أزهري ومركز ثقافة واحد و٣ مراكز شبابية) ولجنة عامة واحدة مقرها مدرسة المهندس إبراهيم عثمان الثانوية الصناعية العسكرية بنين، لاستقبال نحو ٩٩٩ ألف و٢٤٨ ناخب وناخبة، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ والمقرر إقامتها داخل جمهورية مصر العربية في ٤ و٥ أغسطس ٢٠٢٥.

ومن الجدير ذكره، أن دائرة قسم أول مدينة الإسماعيلية تضم ٤ مراكز انتخابية، ودائرة قسم ثانِ مدينة الإسماعيلية تضم ١٢ مركز انتخابي، ودائرة قسم ثالث مدينة الإسماعيلية تضم ٧ مراكز انتخابية وعدد المراكز الانتخابية بمركز ومدينة الإسماعيلية ٢١ مركز، وعدد المراكز الانتخابية بمركز ومدينة أبوصوير ١٩ مركز، وعدد المراكز الانتخابية بمركز ومدينة القصاصين ١١ مركز، وعدد المراكز الانتخابية بمركز ومدينة التل الكبير ١٢ مركز، وعدد المراكز الانتخابية بمركز ومدينة القنطرة غرب ١٤ مركز، وعدد المراكز الانتخابية بمركز ومدينة القنطرة شرق ٦ مراكز، وعدد المراكز الانتخابية بمركز ومدينة فايد ٢٩ مركز.