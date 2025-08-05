العثور على جثة شخص ملقاة بجوار إحدى المدارس بالخانكة

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض حادث العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة في الشارع، بحوار إحدى المدارس بمركز الخانكة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت البداية مع إخطار تلقاه اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، من رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بالعثور على جثة شخص مقتول في ظروف غامضة بجوار مدرسة الصوابي، بجوار كوبري سماحة القلج، نطاق المركز.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من الفحص والمعاينة عثر على جثة شخص مقتولا بطلق خرطوش بالظهر في ظروف غامضة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وشكلت أجهزة الأمن فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة، وتركزت الخطة على التحفظ على كاميرات المراقبة المركبة بمحيط الواقعة، لسرعة ضبط مرتكبها وتولت النيابة العامة التحقيق.