نقل مباراة الأهلي وبيراميدز إلى استاد السلام بعد غلق القاهرة الدولي

تلقت إدارة نادي بيراميدز، إخطارًا رسميًا، من رابطة الأندية المحترفة، يفيد بنقل مباراته المرتقبة أمام الأهلي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ووفقًا للخطاب، تقرر إقامة اللقاء على استاد السلام بدلًا من استاد القاهرة الدولي؛ وذلك بسبب أعمال الصيانة الجارية بأرضية الأخير.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

تنطلق المباراة في التاسعة من مساء السبت 30 أغسطس 2025، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ويستعد بيراميدز لمواجهة قوية أمام الأهلي، في لقاء يتوقع أن يحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة؛ نظرًا لقوة الفريقين وطموحاتهما في المنافسة على صدارة جدول الترتيب.