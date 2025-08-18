المقاولون العرب يكشف الحالة الصحية للاعب أمير عابد بعد تعرضه لحادث سير

قال المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة، إن اللاعب أمير عابد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بحالة جيدة؛ بعد تعرضه لحادث سير في محيط النادي، عقب مغادرته أمس.

وأشار إلى أنه يخضع فقط لملاحظة وفحوصات؛ تحسبا لأي مضاعفات قبل مغادرته المركز الطبي للمقاولون العرب.

وأوضح فتحي، أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح، تابع تطورات الحادث وكل أعضاء الجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد مكي، واللاعب لا يعاني ولله الحمد من أي إصابات خطيرة.

ومن جهته، أكد طلعت محرم القائم بأعمال مدير الكرة أنه يتواجد مع اللاعب وأن حالته جيدة باستثناء بعض الكدمات، وسيارته فقط التي تعرضت لتلفيات كبيرة.

وأشار إلى أن الحادث وقع في محيط النادي بمدينة نصر، وتم نقله على الفور للمركز الطبي للمقاولون العرب، ومستمر تحت الملاحظة؛ للاطمئنان عليه بصورة نهائية تحسبا لأي مضاعفات.