سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الإثنين

نستعرض أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025 ، في معظم البنوك الحكومية والخاصة، مع تفاوت بسيط في الأسعار بين البنوك الكبرى.

أسعار الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الشراء 48.23 جنيه، وسعر البيع 48.39 جنيه.

البنك الأهلي المصري وبنك مصر:

سعر الشراء 48.27 جنيه، وسعر البيع 48.37 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة:

سعر الشراء 48.27 جنيه، وسعر البيع 48.37 جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB):

سعر الشراء 48.27 جنيه، وسعر البيع 48.37 جنيه.

سعر الدولار في بنك قناة السويس:

سعر الشراء 48.27 جنيه، وسعر البيع 48.37 جنيه.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:

سعر الشراء 48.31 جنيه، وسعر البيع 48.40 جنيه.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي:

سعر الشراء 48.72 جنيه، وسعر البيع 48.82 جنيه.

بنك فيصل الإسلامي:

سعر الشراء 48.26 جنيه، وسعر البيع 48.36 جنيه.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان:

سعر الشراء 48.24 جنيه، وسعر البيع 48.34 جنيه.

البنك العربي الأفريقي الدولي:

سعر الشراء 48.28 جنيه، وسعر البيع 48.38 جنيه.