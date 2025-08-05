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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

العمليات المركزية لوزارة الرياضة تتابع مع الفرق الشبابية تسهيل دخول الناخبين للمقرات الانتخابية

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
القسم الرياضي

تستمر وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية للتعليم المدني، في متابعتها عن كثب على مدار الساعة لسير العملية الإنتخابية لإختيار أعضاء مجلس الشيوخ المصري بالمقرات الإنتخابية وخاصة المقرات المتواجدة بمراكز الشباب ، وذلك من خلال غرفة عمليات مركزية ومقرها مركز الإبتكار الشبابيي والتعلم بالجزيرة ، وعدد 27 غرفة عمليات فرعية متواجدة بمديريات الشباب والرياضة بجميع المحافظات .

تضم غرفة العمليات المركزية ، اللواء ايهاب بشير - الوكيل الدائم ، اللواء إسماعيل الفار- مساعد أول الوزير ، الدكتور خالد مسعود رئيس قطاع الشباب، الأستاذة ايمان عبد الجابر - رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدنى ، الأستاذة راندا البيطار- مدير عام برلمان الطلائع والشباب وفريق عمل الإدارة العامة .

وتقوم الفرق الشبابية من أعضاء برلمان الطلائع والشباب والشيوخ واتحاد بشبابها وشباب يدير شباب والقوى الشبابية لتسهيل دخول الناخبين للمقرات الانتخابية، واستخراج أرقام لجانهم الانتخابية ومساعدة كبار السن فى دخول اللجان للإدلاء بأصواتهم.

وزارة الشباب والرياضة مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي

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