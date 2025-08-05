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انتخابات مجلس الشيوخ 2025| إقبال كثيف في اللحظات الأخيرة.. وتوقعات بمد التصويت ببعض اللجان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توافد كثيف وانتظام في سير انتخابات مجلس الشيوخ بعدة محافظات| تفاصيل

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
منار عبد العظيم

أفاد أيمن سليمان، رئيس لجنة المتابعة في محافظة المنوفية، بأن العملية الانتخابية انطلقت في موعدها المحدد، مؤكدا توافد كبير من الناخبين، دون تسجيل أي معوقات تُذكر في اللجان.

القليوبية: انتخابات ميسرة وجهود أمنية ملحوظة

أكد خالد ممدوح، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة القليوبية، أن الانتخابات تُجرى بسلاسة دون مشاكل، مشيدًا بدور الشرطة في تأمين اللجان والتعامل الفوري مع أي نقص في الورق أو الأختام.

القاهرة: تنسيق كبير في ظل كثافات الناخبين

صرّح هاني فارق، رئيس اللجنة العامة بمحافظة القاهرة، بأن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم، مشيرًا إلى وجود كثافات ملحوظة من الناخبين، قابلها تنسيق فعّال بين الجهات المعنية لضمان سير الانتخابات بسلاسة.

انتخابات مجلس الشيوخ انتخابات الشيوخ 2025 توافد الناخبين

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