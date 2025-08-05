توافد كثيف وانتظام في سير انتخابات مجلس الشيوخ بعدة محافظات| تفاصيل

أفاد أيمن سليمان، رئيس لجنة المتابعة في محافظة المنوفية، بأن العملية الانتخابية انطلقت في موعدها المحدد، مؤكدا توافد كبير من الناخبين، دون تسجيل أي معوقات تُذكر في اللجان.

القليوبية: انتخابات ميسرة وجهود أمنية ملحوظة

أكد خالد ممدوح، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة القليوبية، أن الانتخابات تُجرى بسلاسة دون مشاكل، مشيدًا بدور الشرطة في تأمين اللجان والتعامل الفوري مع أي نقص في الورق أو الأختام.

القاهرة: تنسيق كبير في ظل كثافات الناخبين

صرّح هاني فارق، رئيس اللجنة العامة بمحافظة القاهرة، بأن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم، مشيرًا إلى وجود كثافات ملحوظة من الناخبين، قابلها تنسيق فعّال بين الجهات المعنية لضمان سير الانتخابات بسلاسة.