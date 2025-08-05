عبد الفتاح إبراهيم يحث العاملين بالغزل على الإدلاء بأصواتهم كحق دستوري ووطني

يواصل عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، الأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، لليوم الثاني على التوالي، متابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي انطلقت أمس، الاثنين، وتنتهي اليوم، الثلاثاء، وذلك من خلال غرفة العمليات.

وتتواصل عملية تصويت المصريين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 (المرحلة الثانية) لليوم الثاني، وفتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين في الموعد المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتاسعة صباحا.

وأجرى رئيس النقابة العامة اتصالات مكثفة اليوم، عن طريق تقنية “zoom”، مع عدد من أعضاء اللجان النقابية من 20 محافظة كثيفة العمالة في هذا القطاع، وحثهم على تنظيم العمال، وتوعيتهم، وحثهم على الاستمرار في المشاركة في هذا الحق الدستوري والقانوني.

وأشار إلى دور العمال الكبير في المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن مشاركتهم اليوم في هذه العملية الانتخابية تؤكد وعيهم بأهمية هذا الاستحقاق الدستوري.