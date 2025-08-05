وفد متابعة دولي يتفقد انتخابات الشيوخ بالإسكندرية..صور

تفقد وفد متابعة دولي، اليوم الثلاثاء، اللجان الانتخابية بمدارس أحمد بدوي ومصطفى مشرفة ومعهد فتيات سيدي بشر بقسم المنتزه أول شرقي محافظة الإسكندرية، لمتابعة سير العملية الانتخابات مجلس الشيوخ في يومها الثاني.

وقد استقبل الناخبون الوفد الدولي امام، بالزغاريد والهتافات "تحيا مصر" حاملين الأعلام المصرية وسط أجواء من البهجة والسعادة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

وتشهد لجان الإسكندرية إقبال متزايد على لجان الاقتراع مع فتح باب التصويت في ثاني أيام انتخابات الشيوخ.

وكشف الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن إجمالي عدد الناخبين يبلغ 4 ملايين و444 ألف ناخب، مؤكدا أن المحافظة وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد المحافظ على انعقاد غرفة العمليات المركزية بالديوان العام بالمحافظة برئاسته وبتواجد جميع الجهات والأجهزة المعنية، مشددًا على التنسيق والربط بين مركز السيطرة بالمحافظة وكافة الأجهزة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والجهات المعنية لمتابعة الأحداث أولا بأول.

وأضاف أن أرقام غرف الطوارئ والخط الساخن بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة واستفسارات المواطنين وهي كالتالي: (الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي.

أو على أرقام (4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137) من أي محمول.