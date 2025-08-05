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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عصمت: استضافة مصر لمؤتمر "APUA" ثقة دولية ودور ريادي لدعم الطاقة في أفريقيا

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
وفاء نور الدين

في إطار توجه الدولة بدعم الشراكة والتعاون مع الدول الافريقية، وفى ضوء التوجيهات الدائمة والمستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي بتدعيم العمل المشترك والتنسيق وتقديم سبل الدعم في مختلف المجالات وتبادل الخبرات مع الأشقاء في إفريقيا، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السيد عابل تيلا المدير العام لاتحاد مرافق الطاقة في أفريقيا (APUA) والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، لبحث الترتيبات الخاصة لاستضافة المؤتمر العام الحادي والعشرين لاتحاد مرافق الطاقة الإفريقية (APUA) ، والذى تستضيفه مصر خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2025 بالقاهرة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

يأتي اختيار مصر لاستضافة المؤتمر تأكيداً على ثقة المجتمع الإفريقي والدولي في قدرتها على قيادة الحوار حول مستقبل الطاقة بالقارة، وتواكب الدورة الحالية مرور 55 عامًا على إنشاء الاتحاد، ويشهد المؤتمر انتقال قيادة "APUA "من السنغال إلى مصر، وهو دور قيادي يأتي استكمالاً للجهود التي تمت خلال تولى مصر رئاسة اللجنة العلمية والنائب الأول لرئيس "APUA"خلال الفترة الماضية، وهو ما يوضح الدور المصري المؤثر في تشكيل مستقبل الطاقة في أفريقيا، والاستفادة من الخبرات المصرية الواسعة والبنية التحتية القوية لصالح دول القارة.

ويتم تنظيم المؤتمر بالتعاون مع بنك التنمية الافريقي وسكرتارية اتحاد مرافق الطاقة الافريقية، ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر ما يقرب من 1500 مشارك، من بينهم الوزراء المعنيين بالكهرباء والطاقة في الدول أعضاء الاتحاد ورؤساء شركات الكهرباء الافريقية، وصناع السياسات وكبار المسئولين، والخبراء، وشركاء التنمية الإقليميين والدوليين وممثلي الشركات المحلية والعالمية العاملة في المجال.

 ثقة المجتمع الإفريقي والدولي في مصر

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن انعقاد المؤتمر في مصر يعد تأكيداً على ثقة المجتمع الإفريقي والدولي في قدراتها وتتويجاً لدورها الريادي في دعم قطاع الطاقة في دول القارة الافريقية، وانطلاقا من الحرص الدائم على تعزيز التعاون الإفريقي في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة، موضحا أن المؤتمر سيكون منصة مثالية لصياغة رؤية مشتركة مواكبة للتطورات العالمية في قطاع الطاقة، مؤكدا الالتزام بدعم التحول الطاقي في إفريقيا والتوسع في الاعتماد على الطاقات المتجددة، مشيرا إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 واستمرار العمل لبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة.

جدير بالذكر أن نسخة المؤتمر العام للاتحاد هذا العام تنطلق تحت عنوان "تحديات الانتقال في الطاقة" وتتناول عدة محاور رئيسية من بينها التحول في مجال الطاقة وإصلاحات قطاع الطاقة والحوكمة والاستدامة لشركات الطاقة الافريقية ومستقبل قطاع الطاقة الافريقي، ويستهدف المؤتمر مناقشة التحديات والفرص في قطاع الطاقة الإفريقي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى عرض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لتحسين كفاءة مرافق الطاقة، ويتضمن برنامج المؤتمر العديد من الفعاليات والمنتديات رفيعة المستوى، ومن أبرزها منتدى الحوكمة والقيادة للمدراء التنفيذيين، منتدى سوق الكهرباء الإفريقية الموحد (AfSEM)، منتدى المرأة الإفريقية العاملة في مجال الطاقة(AWEF) ، كما سيشمل المؤتمر جلسات حوارية رفيعة المستوى، وورش عمل متخصصة، وعروضاً تقنية، كما سيتم تنفيذ زيارات ميدانية لمشاريع الطاقة الرائدة في مصر، والتي تُبرز جهود مصر في التحول نحو الطاقة الخضراء.

وسيتم اقامة معرض مصاحب للمؤتمر، يعرض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة من الشركات الوطنية والدولية المصنعة لمعدات الكهرباء والطاقة، وأبرز مقدمي الخدمات الاستشارية.

وزير الكهرباء تبادل الخبرات الدكتور محمود عصمت كهرباء مصر مرافق الطاقة الإفريقية

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