سيارة صينية تدمر "تريلا" في اختبار التصادم للحوادث

في محاولة جريئةلإثبات متانة وسلامة سياراتها الكهربائية، عرضت شركة Li Auto الصينية مقطع فيديو لاختبار تصادم مباشر بين سيارتها الكهربائية الجديدة Li Auto i8 وشاحنة ثقيلة من طراز تشنجلونج.

وأثار الفيديو، المنشور ضمن حملة تسويقية للسيارة، ردود فعل متباينة بين الإعجاب والانتقاد، وسط تساؤلات حول أهدافه ومصداقيته.

السيارة الصينية تحطم الشاحنة

وثق المقطع السيارة الكهربائية – وهي سيارة SUV بثلاثة صفوف – تصطدم وجهًا لوجه بشاحنة تزن 8 أطنان، بسرعة 60 كم/ساعة، بينما كانت الشاحنة تسير بسرعة 40 كم/ساعة. ورغم الفارق الكبير في الحجم والوزن، أثبتت i8 صلابة استثنائية في البنية: انفتحت الوسائد الهوائية، بقيت الأعمدة سليمة، ولم تُظهر البطارية الأرضية أي علامات على الاشتعال أو التلف الشديد.

لكن المفاجأة كانت في تضرر الشاحنة بشدة، حيث مالت مقصورتها إلى الأمام بشكل غير متوقع، ما أثار غضب شركة دونغفنغ ليوتشو موتور، المالكة لعلامة تشنجلونج، التي اتهمت Li Auto بـ"الانتهاك الجسيم" وتصوير تجربة غير واقعية تهدف لتشويه صورة علامتهم.

وردت Li Auto سريعًا في 3 أغسطس عبر منصة Weibo، موضحة أن الاختبار أُجري بواسطة معهد CAERI الحكومي، وليس لتقييم الشاحنة بل فقط لاختبار أداء سيارتها.

وأكدت أن الشاحنة المستخدمة كانت مستعملة، وتم اختيارها فقط حسب وزنها، وليس باعتبارها ممثلة لعلامة تجارية محددة.

من جهته، دعم معهد CAERI رواية Li Auto، مؤكدًا أن التجربة ليست اختبار تصادم رسمي، بل محاكاة لحادث مروري غير قياسي، وأن الشاحنة لم تخضع لأي تعديل سوى إعادة طلائها وإضافة أنظمة قيادة ذاتية.