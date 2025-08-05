7 آلاف مواطن يشاركون في مسيرة لحزب حماة الوطن بالإسكندرية

نظّم حزب حماة الوطن بالإسكندرية مسيرة حاشدة شارك فيها 7 آلاف مواطن، حملت شعار “في حب مصر”، لحثّ المواطنين على المشاركة الإيجابية في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ.

انطلقت المسيرة من ميدان مركز شباب سموحة شرق المحافظة، وجابت الشوارع الداخلية بمنطقة سموحة، مرورًا بميدان عزبة سعد، وصولًا إلى مدرسة السيد محمد كريم.

تقدّم المسيرة اللواء طارق بركات، رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بالحزب، يرافقه الأستاذ محمد السيد مجاهد، أمين عام الحزب بالإسكندرية، ومرشحو الحزب على مقاعد مجلس الشيوخ، إلى جانب عدد كبير من القيادات التنظيمية، وسط ترحيب شعبي ملحوظ.

شهدت المسيرة تفاعلاً واسعًا من المواطنين، حيث ارتفعت الهتافات والأعلام المصرية، في رسالة تؤكد دعم الحزب لخريطة الطريق وتعزيز الوعي السياسي لدى الشارع السكندري.

يبلغ عدد من يحق لهم التصويت في محافظة الإسكندرية 4 ملايين و578 ألفًا و904 ناخبين، يُدلون بأصواتهم على مدار يومي الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس الشيوخ، في مشهد يعكس حيوية العملية الديمقراطية ويُعزز من المشاركة الشعبية في صنع القرار الوطني.

وتشهد الإسكندرية منافسة انتخابية قوية بين 22 مرشحًا بالنظام الفردي يتنافسون على 7 مقاعد، إلى جانب مرشحي “القائمة الوطنية من أجل مصر” التي تضم تحالفًا سياسيًا واسعًا من مختلف الأحزاب، في صورة تجسد التنوع السياسي والتعددية الحزبية داخل المشهد الانتخابي بالمحافظة.