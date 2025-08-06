قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استشهاد 20 فلسطينيًا بعد انقلاب شاحنة مساعدات عليهم
زيارة رعوية للأنبا مينا لكنيسة "العذراء وأبي سيفين" بعبد القادر بحري
رئيس اللجنة العامة بالجيزة: إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ ظهر اليوم | صور
80 عامًا على ضرب هيروشيما .. تعرف على عدد الناجين من القصف الذري الأمريكي
تيدي أوكو يتصدّر ترند «إكس» بعد إنهاء تعاقده مع الزمالك بالتراضي
مؤشرات | «مستقبل وطن» يكتسح في بورسعيد .. وزايد وغنام إعادة بالإسماعيلية
محمد سليمان مديرًا عامًا للإعلام بوزارة البترول
هل نسيان قراءة سورة بعد الفاتحة يوجب سجود السهو؟.. اعرف حكم الشرع
وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لقيادات القطاع | تفاصيل
إسرائيل تعدم تماسيح في الضفة الغربية المحتلة بعد عقود من الإهمال والجوع |فيديو
أستاذ قانون دستوري: المشهد في انتخابات مجلس الشيوخ كان مُشرّفًا |فيديو
أعلى سعر لصرف الدولار بالبنوك اليوم الأربعاء 6-8-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل الاتصال الهاتفي بالمريض له نفس ثواب زيارته؟.. الإفتاء توضح

هل الاتصال الهاتفي بالمريض له نفس ثواب زيارته
هل الاتصال الهاتفي بالمريض له نفس ثواب زيارته
شيماء جمال

هل الاتصال التليفوني فقط بالمريض يؤدى دور زيارته التى أمر الشرع بها؟ ويحصل بها المتصل على نفس الثواب؟ سؤال ورد الى دار الإفتاء المصرية.

وأجاب عن السؤال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،وقال: لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها فمن استطاع أن يزور له ثواب عظيم، فالله سبحانه وتعالى يقول فى الحديث القدسي “يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده”.

ولفت الى أن فى زيارة المريض جبرا لخاطره كما انها تدخل البهجة والسرور عليه، وتكون سببا نفسيا عظيما يؤدي إلى شفائه، لأن جسم المريض يأخذ مناعة ويستطيع التغلب على المرض من الحالة النفسية العالية التى وصل لها لزيارتك له.

واشار الى أن لم نستطع زيارته فلا نعدم الاتصال الهاتفي أو الدعاء له بظهر غيب وهكذا وكل إنسان على قدر ما يستطيعه.

فضل زيارة المريض
لمَّا كان المريضُ في حاجةٍ ماسَّةٍ إلى من يواسيه ويخفف عنه ما يسببه المرض من ضيق وكرب نتيجة الألم أو غيره مما يؤثر على حالته، فقد أمر الإسلام أتباعه أن يعودوا مرضاهم؛ لما في ذلك من نفع عظيم له؛ فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «أَطْعِمُوا الجَائِعَ، وَعُودُوا المَرِيضَ، وَفُكُّوا العَانِيَ الأسير» رواه البخاري.

وبيَّن العلماء أن الغرض من الأمر بزيارة المريض هو التخفيف عنه؛ إذ لا يخفى ما في جلوس الناس مع المريض -سواء كانوا من أهله أو من زائريه- من تسليته، والتخفيف عنه، ومساعدته على نسيان آلامه وأوجاعه، وتذكيره بحمد الله تعالى وشكره؛ وفي ذلك كله تحقيق لمبدأ المواساة والتآخي والتآلف بين الناس، الذي شرعت الزيارة لأجله.

قال الإمام المناوي في "فيض القدير" في شرح حديث أبي موسى السابق (4/ 443، ط. المكتبة التجارية الكبرى) نقلًا عن "مطامح الأفهام": [هذه مصلحة كلية، ومواساة عامة لا يقوم نظام الدنيا والآخرة إلا بها] اهـ.

أما عن فضل زيارة المريض: فقد بينت الشريعة الإسلامية أن فضلها عظيم، وخيرها عميم؛ فهي سبب من أسباب دخول الجنة؛ لأنها من أعظم الأعمال وأجلِّها؛ فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللهِ نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الجَنَّةِ مَنْزِلًا» رواه الترمذي -واللفظ له- وابن ماجه في "سننيْهما".

وجاء عن ثوبان رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ» رواه مسلم.

والْخُرْفَةُ مَا يُخْترفُ؛ أي: يُجتنى من النَّخْلِ حين يُدْركُ ثَمَرُهُ؛ فكأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم يُشَبِّهُ ما يفوز به مَنْ يعود المريض من الأجر والثواب بما يحصل عليه المُخْتَرِفُ -أي الآخِذ- من الثَّمَر، فعائد المريض ينال هذا الفضل العظيم والخير الكثير؛ لأن تلك العبادة من أفضل الأمور وأحبها عند الله سبحانه وتعالى؛ لما فيها من إدخال السرور على المريض وعلى أهله.

قال العلامة ملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (8/ 3140، ط. دار الفكر): [(وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الجَنَّةِ مَنْزِلًا)؛ أي: هُيِّئْتَ منها بهذه العيادة منزلة عظيمة ومرتبة جَسِيمَةً، فإن إدخال السرور في قلب المؤمن أفضل من عبادة الثقلين، لا سيما والعيادة فرض كفاية، وفيها موعظة وعبرة وتذكرة، وتنبيه على استغنام الصحة والحياة ورفع الهموم الزائدة] اهـ.

فضل زيارة المريض زيارة المريض هل الاتصال بالمريض له نفس ثواب زيارته ثواب زيارة المريض الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة المتوفية

وفاة طالبة ثانوي في حادث أليم.. وإدارتها التعليمية تنعيها ببيان

مسرح الجريمة

أنهى حياته شاب.. ننشر لحظة نقل جثمان صغير المهندسين لمشرحة زينهم.. فيديو

المحكمة الدستورية

قرار عاجل في دعوى عدم دستورية فقرة بقانون الإيجار القديم بشأن حالات الطرد

إبراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا تخرج عن صمتها.. وتكشف السبب الحقيقي للوفاة

المولد النبوي الشريف 2025

قريباً.. 3 أيام إجازة المولد النبوي 2025

الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

مسرح الجريمة

خاص| كان بيلعب ومبسوط .. الظهور الأخير لـ «عبدالرحمن» صغير سوبر ماركت المهندسين قبل رحيله بـ دقائق .. فيديو

تنسيق الجامعات 2025

قائمة كليات تقبل من 50% لطلاب تنسيق الجامعات 2025 .. تعرف عليها

ترشيحاتنا

أرشيفية

اخرجوا من غزة.. مئات المتظاهرين الإسرائيليين يغلقون طرق تل أبيب

أرشيفية

رئيس الحكومة اللبنانية: تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيده قبل نهاية العام

أرشيفية

خلاف حاد بين نتنياهو ورئيس أركانه خلال مشاورات أمنية بشأن غزة

بالصور

اقترب المولد النبوي 2025.. تعلمي طريقة السمسمية في المنزل بأقل التكاليف

طريقة عمل السمسمية
طريقة عمل السمسمية
طريقة عمل السمسمية

رغم فوائده.. هؤلاء الأشخاص عليهم تجنب شرب ماء الليمون

أشخاص ممنوعين من شرب ماء الليمون
أشخاص ممنوعين من شرب ماء الليمون
أشخاص ممنوعين من شرب ماء الليمون

فاكهة الصحراء المعجزة.. التين الشوكي بين الفوائد الصحية والمخاطر الخفية

فوائد التين الشوكي
فوائد التين الشوكي
فوائد التين الشوكي

جريمة هزت المهندسين .. إنهاء حياة طفل بطريقة بشعة في سوبر ماركت| السبب صادم

مقتل طفل
مقتل طفل
مقتل طفل

فيديو

مصطفي كامل وراغب علامة

بادل المعجبة الحضن|مصطفي كامل يعلق عن أزمة راغب علامة ونقابة المهن الموسيقية |فيديو

مسرح الجريمة

خاص| كان بيلعب ومبسوط .. الظهور الأخير لـ «عبدالرحمن» صغير سوبر ماركت المهندسين قبل رحيله بـ دقائق .. فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد التصديق عليه.. إزاي تحسب الزيادة في قانون الإيجار القديم؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

موعد رفع القيمة الإيجارية بعد التصديق على قانون الإيجار القديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد