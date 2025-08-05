أتلتيكو مدريد يواصل الضغط لضم راسبادوري من نابولي وسط تحفظ من كونتي

تواصل إدارة نادي أتلتيكو مدريد الإسباني محاولاتها الجادة لحسم صفقة التعاقد مع المهاجم الإيطالي جاكومو راسبادوري، لاعب نابولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل رغبة المدرب دييجو سيميوني في تعزيز الخط الأمامي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وبحسب ما كشفه الصحفي الإيطالي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو، فإن مسؤولي الروخيبلانكوس لم يقطعوا اتصالاتهم مع نظرائهم في نابولي، حيث تُجرى محادثات مكثفة بين الطرفين في الوقت الراهن من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي يُفضي بانتقال راسبادوري إلى واندا ميتروبوليتانو.

ويأتي ذلك في ظل التقارير التي راجت مؤخرًا عن وجود اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا ضمن قائمة المطلوبين لتدعيم هجوم أتلتيكو، إلى جانب الفرنسي الشاب إنزو ميلو، ولاعب يوفنتوس نيكو جونزاليس.

ورغم الاهتمام الجاد من الجانب الإسباني، إلا أن العقبة الأبرز تتمثل في موقف نابولي، إذ يرفض أنتونيو كونتي، المدير الفني الجديد للفريق الجنوبي، التفريط في راسبادوري بسهولة، خصوصًا في ظل عدم وجود أي ضغوط مالية تُجبر النادي على بيعه.

وأشار دي مارزيو إلى أن نابولي يُقيّم قيمة المهاجم الدولي بنحو 35 مليون يورو، وهو مبلغ يعتبره أتلتيكو مرتفعًا إلى حدٍ ما، في ظل سعي الإدارة لإبرام صفقات ذكية دون الإخلال بالتوازن المالي.

اللافت في هذه الصفقة، أن راسبادوري تُمثله نفس الوكالة التي تُدير أعمال ماتيو روجيري، الذي كان قد انتقل من أتالانتا إلى أتلتيكو مدريد قبل أسابيع، ما قد يُسهم في تسهيل المفاوضات، خاصة بعد أن سافر وكلاء اللاعب إلى إسبانيا في الأيام الماضية، من أجل لقاء ممثلي النادي المدريدي ومناقشة التفاصيل المالية والشخصية المحتملة للعقد.

ويُعد راسبادوري من أبرز المواهب الإيطالية الصاعدة في السنوات الأخيرة، ويتمتع بقدرة على اللعب في أكثر من مركز هجومي، وهو ما يجعله خيارًا جذابًا بالنسبة لسيميوني، الذي يبحث عن عناصر هجومية مرنة وقادرة على تقديم الإضافة في موسم يتوقع أن يكون شاقًا محليًا وأوروبيًا.

ومع اقتراب فترة الإعداد من نهايتها، يأمل أتلتيكو مدريد في إنهاء المفاوضات قريبًا، لتأمين صفقة هجومية مهمة، في وقت بدأت فيه بعض الأصوات داخل نابولي تُطالب بالإبقاء على اللاعب ومنحه دورًا أكبر في التشكيل الأساسي تحت قيادة كونتي.