قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فريق تامر عاشور يتواصل مع الويتر المفصول من الفندق بعد تفاعله مع أغانيه
الدوري الإسباني| ألافيس يتقدم على فياريال بهدف نظيف في الشوط الأول
الدوري السعودي| الهلال يكتسح الخليج بخماسية
هل الله يراك؟| عالم أزهري يضع المجتمع أمام سؤال حاسم لإصلاح السلوك
نيبال توافق على مساعدات وخبرات أجنبية للمشاركة في إنقاذ ضحايا الفيضانات
مقرر أممي: إسرائيل تنتهك الالتزامات والقوانين الدولية بحق الفلسطينيين
الأرصاد: انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة.. وتوقعات بسقوط أمطار علي هذه المناطق
منتخب مصر لتنس الطاولة رجال يحصد فضية دورة البحر المتوسط
أحمد غنيم: وجود هدف واضح للإنسان يمنحه طاقة وأملًا في المستقبل
بعد الفوز على زد.. موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سموحة بالدوري
احذر قهوة ماكينة العمل .. دراسة تكشف مفاجأة عن الكوليسترول
فرصتك للالتحاق بالكليات التخصصية .. شروط وأماكن أداء اختبارات القدرات للشهادات الفنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إرادة جيل : الشراكة المصرية الصينية نموذج يحتذى في التعاون الدولي المثمر

حزب إرادة جيل
حزب إرادة جيل

أكد إبراهيم ضيف، نائب رئيس حزب إرادة جيل، أن زيارة الرئيس الصيني المرتقبة لمصر تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون المثمر بين الدولتين الصديقتين، مشيداً بالدور المحوري الذي تلعبه الدبلوماسية المصرية في بناء شراكات دولية متوازنة تخدم خطط التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030 وتطلعات الشعب المصري العظيم نحو المستقبل.

الشراكة المصرية الصينية

وأشار نائب رئيس حزب إرادة جيل إلى أن الشراكة المصرية الصينية تجاوزت الأطر الدبلوماسية التقليدية لتصبح نموذجا يحتذى به في التعاون الدولي المثمر، لا سيما في ظل التقارب الكبير في الرؤى والمواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية الملحة والتحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وطالب إبراهيم ضيف بضرورة إدراج وتدريس اللغة الصينية في المنظومة التعليمية ومختلف المراحل الدراسية في مصر لمواكبة متطلبات العصر الحديث والتحولات الجيوسياسية والاقتصادية الكبرى التي يشهدها العالم.

وعلل طلبه هذا بأن اللغة الصينية أصبحت لغة تُعادل ثلث العالم من حيث عدد الناطقين بها وأهميتها الثقافية المتنامية، فضلاً عن كون الصين القوة الاقتصادية الكبرى الأولى عالمياً من حيث حجم الإنتاج والقدرات التكنولوجية، مما يفرض على الدولة المصرية إعداد أجيال شابة قادرة على التواصل الفعال والعميق مع هذه القوة العظمى.

الانفتاح الثقافي واللغوي على الصين

وأضاف نائب رئيس حزب إرادة جيل أن الانفتاح الثقافي واللغوي على الصين سيسهم بشكل مباشر وفعال في دعم المشروعات المشتركة، وتسهيل عملية نقل التكنولوجيا الحديثة والصناعات المتقدمة، وبناء كوادر بشرية مصرية واعدة ومؤهلة تماماً لسوق العمل في الشركات الصينية الكبرى العاملة داخل الدولة وخارجها.

وشدد على أن الاستثمار في التعليم وربطه بمتطلبات القوى الاقتصادية الكبرى مثل الصين يعد ضرورة حتمية لتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية، وضمان وجود أجيال من الخبراء والمترجمين والفنيين القادرين على إدارة هذه المشروعات بكفاءة واحترافية عالية.

وأوضح إبراهيم ضيف أن التبادل الثقافي والتعليمي يمثلان القاعدة الصلبة التي تبنى عليها العلاقات السياسية والاقتصادية المستدامة، ومن هنا تأتي أهمية التوسع في إنشاء المعاهد والمدارس المتخصصة في تدريس اللغة الصينية وثقافتها العريقة داخل المحافظات المصرية المختلفة.

وأشار إلى أن هناك رغبة واسعة لدى الشباب المصري للتعرف على الثقافة الصينية والاستفادة من فرص المنح الدراسية والتدريبية المتقدمة التي توفرها الحكومة الصينية للطلاب المتفوقين في شتى المجالات العلمية والتقنية الهامة.

واختتم نائب رئيس حزب إرادة جيل تصريحاته بالتأكيد على أن حزب إرادة جيل يتبنى هذه الرؤية التعليمية والتنموية الشاملة لرفعها إلى الجهات المعنية، أملاً في أن تسهم القمة المصرية الصينية القادمة في دفع أطر التعاون التعليمي والثقافي نحو آفاق أوسع تخدم استراتيجية بناء الإنسان المصري وتجعله عنصراً فاعلاً في عالم متعدد الأقطاب يتسم بالسرعة والتطور التكنولوجي المستمر.

الصين الرئيس الصيني الرئيس المصري البرلما نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه نزول| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

بسنت شوقي توجه رسالة مؤثرة لزوجها محمد فراج

بسنت شوقي توجه رسالة مؤثرة لزوجها محمد فراج: انقذوا محمد الإنسان

التوقيت الشتوي

الساعة 12 تصبح 11 مساءً.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2026 في هذا الموعد

أسباب الخصم المفاجئ من رصيد كارت الكهرباء

أسباب الخصم المفاجئ من رصيد كارت الكهرباء

المتهمين

اتصالحوا بقسم الشرطة وخرجوا فضحوه والسر في خطيبته | علاقة صادمة بالإسكندرية

الطماطم

ارتفاع مفاجئ.. الفلاحين: كيلو الطماطم يصل لـ 40 جنيها فى هذا الموعد

السيطرة على حريق في مخزنين للخردة بـ رويسات شرم الشيخ

السيطرة على حريق في مخزنين للخردة بـ رويسات شرم الشيخ

بيزيرا

تطور جديد في أزمة بيزيرا.. عرض ليبي بـ6.5 مليون دولار على طاولة الزمالك

ترشيحاتنا

الولايات المتحدة

الولايات المتحدة تفرض مزيدا من العقوبات على إيران

الكويت

الكويت تعرب عن تضامنها مع الجزائر في حرائق الغابات

دونالد ترامب

ترامب يوقع أمراً تنفيذياً لإنشاء أكاديمية الفضاء الأمريكية

بالصور

احذر قهوة ماكينة العمل .. دراسة تكشف مفاجأة عن الكوليسترول

دراسة تكشف علاقة قهوة ماكينة العمل بالكوليسترول
دراسة تكشف علاقة قهوة ماكينة العمل بالكوليسترول
دراسة تكشف علاقة قهوة ماكينة العمل بالكوليسترول

بعد انتشاره في بريطانيا .. 10 طرق بسيطة للوقاية من الإصابة بالسالمونيلا

كيف تحمي نفسك من السالمونيلا؟
كيف تحمي نفسك من السالمونيلا؟
كيف تحمي نفسك من السالمونيلا؟

رانيا منصور تخطف الأنظار بإطلالة بنفسجية ساحرة .. فستان تول على البحر

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

تحليل دم يكشف عودة السرطان قبل ظهوره في الأشعة بـ9 أشهر .. ماذا تعرف عن الخزعة السائلة؟

تحليل دم قد يكشف عودة السرطان مبكرًا
تحليل دم قد يكشف عودة السرطان مبكرًا
تحليل دم قد يكشف عودة السرطان مبكرًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

المزيد