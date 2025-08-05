الزمالك يحسم موقف مصطفى الزناري من الانتقال للبنك الأهلي

كشف مصدر بنادي الزمالك عن حقيقة اقتراب مصطفى الزناري مدافع الأبيض من الانتقال لنادي البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال المصدر إن هناك اهتمام بالتعاقد مع مصطفى الزناري في الفترة الحالية، ولكن عدم تعاقد الزمالك مع ظهير أيمن جديد بعد إعارة أحمد محمود للاتحاد السكندري يجعل فرصة الزناري كبيرة في الاستمرار مع الزمالك كي يتواجد بديلاً لعمر جابر في الموسم المقبل.

وشدد المصدر على أن الزمالك كان يرغب في التعاقد مع ظهير أيمن جديد في الميركاتو الصيفي الحالي ويسعى لحسم هذا الملف ولكن في حال عدم التعاقد مع ظهير أيمن جديد سيتم الاعتماد على الزناري في نفس المركز خلال الموسم الجديد.