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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل جلسة محمد يوسف لحسم موقف أحمد عبدالقادر بالأهلي

محمد يوسف
محمد يوسف
عبدالحكيم أبو علم

حرص محمد يوسف المدير الرياضي  للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي عقد إجتماع اخير مع  وكيل أحمد عبدالقادر لاعب الفريق لحسم موقفه في ظل تلقيه العديد من العروض.

ورفض يوسف فكرة دفع اللاعب لمبلغ 25 مليون جنيه وفسخ تعاقده خاصة أن هذا الأمر غير معمول به في الأهلي ولكن هناك موافقة علي جلب عرض بمقابل لا يقل عن عما عرضه الحزم السعودي والذي وصل الي 600 الف دولار .

وعاد الفريق الأحمر للتدريبات اليوم استعدادا لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها السبت المقبل في الجولة الأولي من منافسات مسابقة الدوري الجديد 2025-2026.

وكان الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني قد منح لاعبيه راحة سلبية امس عقب خوض مواجهتين وديتين باستاد السلام في ذات اليوم مساء الأحد امام منتخب الشباب ثم بتروجيت.

وفاز فريق الأهلي علي منتخب الشباب قبل ان يتعادل 2-2 مع بتروجيت، وأشاد ريبيرو بالتجارب الودية التي خاضها الفريق طوال فترة الإعداد حيث وضع ايديه علي التشكيلة التي سيخوض بها المباريات المقبلة سواء بالدوري أو أي مسابقة أخرى.

النادي الأهلي محمد يوسف الاهلي احمد عبدالقادر القلعة الحمراء

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