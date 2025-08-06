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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حصاد يومي انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. «التنسيقية»: المصريون يُواصلون تجسيد ملاحم الوطنية|صور

انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
محمد الشعراوي   -  
عبد الرحمن سرحان

تابعت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سير العملية الانتخابية على مدار اليوم الثاني لتصويت المصريين في الداخل في انتخابات مجلس الشيوخ، منذ فتح أبواب اللجان في التاسعة صباحًا وحتى الغلق، حيث شهد اليوم الثاني إقبالًا ملحوظًا من الناخبين بمختلف محافظات الجمهورية.

واستمرارًا للمشاهد التي تبرز وعي الناخب المصري ورغبته في أن يعبر المجلس القادم عن تطلعاته فلم يخلُ اليوم الثاني من تصويت المصريين في الداخل من اللقطات والمشاهد التي رصدت إقبالا ملحوظا من المرأة المصرية الحريصة دائما على الاصطفاف خلف دولتها وضرب أعظم النماذج في المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة.

وكشف تصدر الشباب لليوم الثاني على التوالي للمشهد الانتخابي أمام اللجان حرصهم على المشاركة بقوة في الاستحقاق الدستوري، ورسم مستقبل أفضل لوطنهم، واستكمال مسيرة البناء والتنمية، وصولًا إلى تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

كما شهدت طوابير التصويت إقبالا من المسنين وذوي الهمم الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، بما يكشف عن ما يتمتعون به من عزيمة وإصرار  ويبعث برسالة تؤكد أن الانتماء للوطن والمشاركة في بناؤه لا يعطله عمر ولا حتى أي ظروف.

وفي تأكيد على أهمية الاستحقاق الدستوري، واصل الوزراء والمحافظين والمسئولين والشخصيات العامة إدلائهم بأصواتهم في رسالة واضحة تهدف لتشجيع جموع المواطنين على أداء واجبهم الوطني في اختيار من يمثلهم تحت قبة المجلس، تحقيقًا لأهداف الجمهورية الجديدة، ودعمًا لاستقرار مؤسسات الدولة، وتعزيزًا لمسار الإصلاح السياسي والتشريعي.

كما واصل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الإدلاء بأصواتهم في اليوم االثاني للانتخابات،وكذلك أعضاء التنسيقية الأدلاء بأصواتهم في عدد من اللجان الانتخابية بمختلف المحافظات، مؤكدين أهمية المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري الذي يمثل خطوة على طريق تعزيز المسار الديمقراطي وتوسيع قاعدة التمثيل النيابي.

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