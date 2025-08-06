منتخب مصر ينهي استعداداته لمواجهة كوريا في افتتاح بطولة العالم لناشئي اليد.. اليوم

اختتم منتخب مصر لكرة اليد للناشئين مواليد 2006، تدريباته اليوم، استعدادًا لخوض المباراة الافتتاحية أمام كوريا الجنوبية، في بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس الجاري، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف أنحاء العالم.

وتقام البطولة بتنظيم من الشركة المتحدة للرياضة، تحت شعار "مصر تستقبل العالم"، وتعد واحدة من أبرز الأحداث العالمية التي تقام على الأراضي المصرية هذا العام.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة تعديل موعد المباراة الافتتاحية، لتقام في تمام الساعة الثامنة مساءً اليوم الأربعاء، بدلاً من السابعة والنصف، وذلك على الصالة الرئيسية بمجمع صالات استاد القاهرة الدولي.

وأعلن اتحاد كرة اليد عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين تحت19 عاما ببطولة العالم.

وضمت القائمة كلا من ، يوسف عبد الهادي و عمر فتحي و عبد المالك محمود و محمد عدلان و يوسف عمرو و سيف جلال و مريم حمدي و عمر بركة و حازم الصباغ و زياد عواد و عبد الرحمن رشاد و أحمد حلمي و عادل أحمد و يحيي الكردي و حسين محمد و محمد اسماعيل و علي مدبولي و يوسف عبدالغني و حمزة وليد .

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة العالم 4 صالات لاستضافة المباريات هي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

تقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام

المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.

المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.

المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.

المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.

المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.