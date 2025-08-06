تعيين الدكتورة شيرين نصير عميدًا للعلوم السياسية بالإسكندرية

أعلنت جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس الجامعة، تعيين الدكتورة شيرين نصير، قائمًا بأعمال عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بالجامعة خلفًا للدكتور أحمد وهبان بعد انتهاء مهمته كعميد للكلية.



الدكتورة شيرين عادل حسن نصير، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية. حصلت على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة هال بالمملكة المتحدة عام 2013، وتخصصت في الاقتصاد القياسي واقتصاديات السياحة.



قبل توليها منصب عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، شغلت “نصير” منصب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، كما عملت أستاذاً مساعداً بقسم الاقتصاد منذ عام 2013، وتتمثل اهتماماتها العلمية في عدة مجالات، أهمها: الاقتصاد القياسي؛ اقتصاديات السياحة؛ والاستثمار الأجنبي المباشر وتأثيره على الاقتصاد المصري.

ومن أبرز أبحاثها المنشورة: "أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على الصادرات والاستثمار المحلي في مصر خلال الفترة 1970-2023”، وقد نُشر في المجلة العلمية لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، المجلد العاشر، العدد التاسع عشر، يناير 2025.

وكان مجلس جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس الجامعة، قد كرم كلا من الدكتور محمد بهى الدين، عميد كلية الزراعة بالشاطبى، والدكتور أحمد وهبان عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، والدكتور أسعد الكيكى عميد كلية التربية الرياضية للبنين بأبى قير، بمناسبة انتهاء فترة عملهم، وذلك بمناسبة انتهاء فترة توليهم مهامهم كعمداء لكلياتهم.

وثمَّن المجلس جهود العمداء الثلاثة وعطاءهم الأكاديمي والإداري الذي أسهم في دعم العملية التعليمية وتطوير الأداء المؤسسي داخل كلياتهم.