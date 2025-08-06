بعثة منتخب مصر للكونغ فو تتوجه للصين للمشاركة في دورة الألعاب العالمية

غادرت بعثة منتخب مصر للووشو كونغ فو «ساندا» إلى مطار القاهرة الدولي متجهة إلى الصين، للمشاركة في دورة الألعاب العالمية، وسط آمال كبيرة بتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل الرياضة المصرية.

يرأس البعثة الرائد أحمد عبد الواحد عضو مجلس إدارة الاتحاد ويقود الفريق فنيًا الكابتن رامي كامل، وتضم البعثة اللاعبة منة الله محمد في منافسات وزن 70 كجم واللاعب الحسين وهدان في منافسات وزن 85 كجم.

وقد سبق البعثة إلى الصين شريف مصطفى، رئيس الاتحاد الإفريقي والعربي والمصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي، لحضور اجتماع الاتحاد الدولي ومتابعة التحضيرات النهائية للدورة.

ويأتي هذا ضمن خطة دعم متكاملة قدمه الاتحاد المصري للووشو كونغ فو، برئاسة شريف مصطفى، لتوفير أفضل سبل الإعداد للمنتخب الوطني.