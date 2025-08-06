قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الجندي: القرآن الكريم تعامل مع موضوع أصحاب الكهف بأسلوب إعجازي مقصود
وراك 110 ملايين.. محمد شردي: لا أحد يعارض موقف الرئيس السيسي من رفض تهجير الفلسطينيين
مدبولي يحسم الجدل: كل الحكومات ستكون مُلتزمة بتنفيذ ما نتعهد به بشأن "الإيجار القديم"
هل يجب للمأموم قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟.. الإفتاء تجيب
السيطرة على حريق شب في كمية من المخلفات بالخانكة
شهادات جديدة تدين المتهمين ببيع الصغيرة شاهندا بالمقطم.. واعترافات تكشف المستور
"الخارجية" تعلن عن فرص عمل للأطباء في الجابون وإريتريا لمدة تصل إلى 4 سنوات
منى عبد الوهاب: لا لحظر تيك توك.. نعم لتنظيم المحتوى وضبط الفوضى الرقمية
ام عمر فراوله.. قصة بائعة فاكهة قادها التيك توك إلى الزنزانة
مصر وأوغندا تصدران بيانًا مشتركًا في ختام الجولة الثانية من مشاورات "2+2" الوزارية
بسبب النفط الروسي.. ترامب يفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 25% على الهند
لاعب برازيلي.. الزمالك يقترب من إعلان آخر صفقاته قبل غلق باب القيد الصيفي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسامة ربيع: قناة السويس مستمرة في تقديم خدماتها رغم التحديات الأمنية بالبحر الأحمر

اللقاء
اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، وفدا دبلوماسيا رفيع المستوى من السفراء المرشحين لتمثيل مصر بالخارج، برئاسة السفير ياسر شعبان سفير مصر لدى سلطنة عُمان، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وذلك بأكاديمية التدريب البحري والمحاكاة التابعة للهيئة.

ضم الوفد ٢٦ سفيرا ضمن برنامج الإعداد لبعثة التمثيل الدبلوماسي المصري، وذلك في إطار التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس ووزارة الخارجية بهدف التعرف عن قرب على مستجدات المشروعات التنموية، والفرص الاستثمارية بمنطقة القناة.

في مستهل اللقاء، رحب الفريق أسامة ربيع بالوفد في هيئة قناة السويس بالتزامن مع احتفالات الهيئة بمرور ١٠ سنوات على افتتاح القناة الجديدة، وأعرب عن تقديره للدور المهم للدبلوماسية المصرية في التعريف بالمنجزات التنموية وتصحيح الصور الذهنية في الخارج، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع الدول الصديقة والشريكة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الفريق ربيع أن السنوات العشر الماضية شهدت طفرة غير مسبوقة على صعيد مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة والخدمات الملاحية واللوجيستية المقدمة للسفن العابرة للقناة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الإنجازات المتتالية لم تكن لتتحقق لولا الدعم الكامل والمتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل قناة السويس من مرفق ملاحي إلى مؤسسة اقتصادية وملاحية عالمية ومركز دولي لتقديم الخدمات البحرية المتكاملة.

وتطرق رئيس الهيئة إلى الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس الجديدة ونجاحها في رفع التصنيف العالمي للقناة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمجرى الملاحي، علاوة على دورها في تعزيز عامل الأمان الملاحي للسفن العابرة للقناة وتقليل فترات انتظار وعبور السفن خلال رحلتها عبر القناة.

وأوضح أن قناة السويس الجديدة ساهمت في زيادة كميات البضائع العابرة للقناة وزيادة حصيلة الإيرادات المحققة على مدار السنوات المالية التالية لافتتاح القناة الجديدة في الفترة من (2015 _ 2025) مقارنة بالسنوات العشر السابقة للمشروع بنسبة ارتفاع قدرها 34.3% لكمية البضائع، و25.6% للعائدات مقومة بالدولار.

وشدد الفريق ربيع على أن القناة الجديدة كانت البداية تلاها توالي الجهود ضمن رؤية طموحة لتعزيز الريادة من خلال تبني عدة مشروعات متتالية لاستكمال تطوير المجرى الملاحي للقناة منذ عام 2019  شملت تعميق المدخلين الشمالي والجنوبي للقناة، وإنشاء 5 جراجات على القناة الجديدة، ثم تنفيذ المشروع الأضخم لتطوير القطاع الجنوبي للقناة.

واستعرض الفريق ربيع الجهود المبذولة نحو توطين صناعة الوحدات البحرية ورفع شعار "صنع في مصر" ببناء مختلف الوحدات البحرية من قاطرات ويخوت ولنشات وكباري عائمة ومعديات وغيرها، موجها الدعوة إلى السفراء المرشحين لتمثيل مصر بالخارج للمساهمة في تسليط الضوء على إمكانيات وقدرات شركات وترسانات الهيئة التابعة في مجال بناء الوحدات البحرية  في إطار توجه الهيئة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك مع الشركات والترسانات العالمية الكبرى في مجال بناء وصيانة السفن.

وشدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس مستمرة في تقديم خدماتها البحرية والملاحية رغم التحديات الأمنية بمنطقة البحر الأحمر، مشيرا إلى جاهزية القناة للتعامل مع المواقف الصعبة وحالات الطوارئ المختلفة لضمان استدامة حركة التجارة العالمية المارة بالقناة.

وأضاف أن قناة السويس نجحت في اتخاذ خطوات جادة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة، وإضافة حزمة من الخدمات الجديدة التي لم تكن تقدم من قبل أبرزها خدمة الصيانة والإصلاح وتبديل الأطقم والإسعاف البحري، والتزود بالوقود، وذلك ضمن رؤية طموحة تستهدف تلبية متطلبات العملاء و تنويع مصادر الدخل.

وخلال اللقاء، حرص الفريق أسامة ربيع على الإجابة على التساؤلات والمقترحات المقدمة من جانب السفراء وحثهم على استمرار التعاون والتواصل للوقوف على مستجدات مشروعات القناة.

شملت الزيارة، مشاهدة مناورة لمحاكاة عبور السفن في القناة بأكاديمية التدريب البحري والمحاكاة، تلاها تفقد اصطفاف لمجموعة من الوحدات البحرية المصنعة بشركات وترسانات الهيئة، والقيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، ثم تفقد مارينا يخوت قناة السويس بالإسماعيلية، ومتحف قناة السويس.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جامعة طنطا

ماذا يحدث في جامعة طنطا؟ استقالات بالجملة لنواب النساء والتوليد

عميد كلية الطب بجامعة طنطا

تحرك عاجل.. القصة الكاملة لاستقالة نواب النساء والتوليد في جامعة طنطا

وزير التربية والتعليم

إعادة توزيع المعلمين بالمدارس حرصاً على تحقيق رضاهم الوظيفي

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 في محطات الوقود

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

سوزي الأردنية و مونلي

شريكها في كل حاجة غلط.. بلاغ ضد صديق سوزي الأردنية

انتخابات مجلس الشيوخ

قبل الإعلان عن نتيجة انتخابات الشيوخ.. شروط الفوز بالفردي والقوائم

ارشيفية

جريمة الحي الراقي .. النيابة تأمر بتشريح جثمان صغير المهندسين

ترشيحاتنا

بلقيس

بلقيس فتحي تطرح "يامطنشنا" باللهجة المصرية | فيديو

سائقي الموتوسيكلات

مدينة تسمح لسائقي الموتوسيكلات يتخطي إشارات المرور

كواليس ورد وشوكلاته

كواليس تصوير مسلسل ورد وشوكولاتة.. صور

بالصور

ازاي تشتري السلع بتخفيض 18% من التموين؟ الأماكن والأسعار

تخفيض الاسعار 2025
تخفيض الاسعار 2025
تخفيض الاسعار 2025

طريقة عمل اللحمة بالبصل

طريقة عمل اللحمة بالبصل
طريقة عمل اللحمة بالبصل
طريقة عمل اللحمة بالبصل

ناد ألماني يتراجع عن ضم لاعب إسرائيلي بسبب منشورات مثيرة للجدل حول غزة

المهاجم الإسرائيلي شون وايزمان
المهاجم الإسرائيلي شون وايزمان
المهاجم الإسرائيلي شون وايزمان

بلقيس فتحي تطرح "يامطنشنا" باللهجة المصرية | فيديو

بلقيس
بلقيس
بلقيس

فيديو

بلقيس

بلقيس فتحي تطرح "يامطنشنا" باللهجة المصرية | فيديو

طبيب شيكا

كان بيحب التيك توك.. تعليق طبيب شيكا على أزمة سرقة الأعضاء

سوزي الأردنية

طارق سابها ومونلي أنتيمها.. حكاية سوزي الأردنية حتى الحبس

سوزي الأردنية

مكنش قصدي.. سوزي الأردنية تنهار بعد 6 ساعات من التحقيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد