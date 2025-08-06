أسامة ربيع: قناة السويس مستمرة في تقديم خدماتها رغم التحديات الأمنية بالبحر الأحمر

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، وفدا دبلوماسيا رفيع المستوى من السفراء المرشحين لتمثيل مصر بالخارج، برئاسة السفير ياسر شعبان سفير مصر لدى سلطنة عُمان، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وذلك بأكاديمية التدريب البحري والمحاكاة التابعة للهيئة.

ضم الوفد ٢٦ سفيرا ضمن برنامج الإعداد لبعثة التمثيل الدبلوماسي المصري، وذلك في إطار التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس ووزارة الخارجية بهدف التعرف عن قرب على مستجدات المشروعات التنموية، والفرص الاستثمارية بمنطقة القناة.

في مستهل اللقاء، رحب الفريق أسامة ربيع بالوفد في هيئة قناة السويس بالتزامن مع احتفالات الهيئة بمرور ١٠ سنوات على افتتاح القناة الجديدة، وأعرب عن تقديره للدور المهم للدبلوماسية المصرية في التعريف بالمنجزات التنموية وتصحيح الصور الذهنية في الخارج، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع الدول الصديقة والشريكة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الفريق ربيع أن السنوات العشر الماضية شهدت طفرة غير مسبوقة على صعيد مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة والخدمات الملاحية واللوجيستية المقدمة للسفن العابرة للقناة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الإنجازات المتتالية لم تكن لتتحقق لولا الدعم الكامل والمتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل قناة السويس من مرفق ملاحي إلى مؤسسة اقتصادية وملاحية عالمية ومركز دولي لتقديم الخدمات البحرية المتكاملة.

وتطرق رئيس الهيئة إلى الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس الجديدة ونجاحها في رفع التصنيف العالمي للقناة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمجرى الملاحي، علاوة على دورها في تعزيز عامل الأمان الملاحي للسفن العابرة للقناة وتقليل فترات انتظار وعبور السفن خلال رحلتها عبر القناة.

وأوضح أن قناة السويس الجديدة ساهمت في زيادة كميات البضائع العابرة للقناة وزيادة حصيلة الإيرادات المحققة على مدار السنوات المالية التالية لافتتاح القناة الجديدة في الفترة من (2015 _ 2025) مقارنة بالسنوات العشر السابقة للمشروع بنسبة ارتفاع قدرها 34.3% لكمية البضائع، و25.6% للعائدات مقومة بالدولار.

وشدد الفريق ربيع على أن القناة الجديدة كانت البداية تلاها توالي الجهود ضمن رؤية طموحة لتعزيز الريادة من خلال تبني عدة مشروعات متتالية لاستكمال تطوير المجرى الملاحي للقناة منذ عام 2019 شملت تعميق المدخلين الشمالي والجنوبي للقناة، وإنشاء 5 جراجات على القناة الجديدة، ثم تنفيذ المشروع الأضخم لتطوير القطاع الجنوبي للقناة.

واستعرض الفريق ربيع الجهود المبذولة نحو توطين صناعة الوحدات البحرية ورفع شعار "صنع في مصر" ببناء مختلف الوحدات البحرية من قاطرات ويخوت ولنشات وكباري عائمة ومعديات وغيرها، موجها الدعوة إلى السفراء المرشحين لتمثيل مصر بالخارج للمساهمة في تسليط الضوء على إمكانيات وقدرات شركات وترسانات الهيئة التابعة في مجال بناء الوحدات البحرية في إطار توجه الهيئة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك مع الشركات والترسانات العالمية الكبرى في مجال بناء وصيانة السفن.

وشدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس مستمرة في تقديم خدماتها البحرية والملاحية رغم التحديات الأمنية بمنطقة البحر الأحمر، مشيرا إلى جاهزية القناة للتعامل مع المواقف الصعبة وحالات الطوارئ المختلفة لضمان استدامة حركة التجارة العالمية المارة بالقناة.

وأضاف أن قناة السويس نجحت في اتخاذ خطوات جادة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة، وإضافة حزمة من الخدمات الجديدة التي لم تكن تقدم من قبل أبرزها خدمة الصيانة والإصلاح وتبديل الأطقم والإسعاف البحري، والتزود بالوقود، وذلك ضمن رؤية طموحة تستهدف تلبية متطلبات العملاء و تنويع مصادر الدخل.

وخلال اللقاء، حرص الفريق أسامة ربيع على الإجابة على التساؤلات والمقترحات المقدمة من جانب السفراء وحثهم على استمرار التعاون والتواصل للوقوف على مستجدات مشروعات القناة.

شملت الزيارة، مشاهدة مناورة لمحاكاة عبور السفن في القناة بأكاديمية التدريب البحري والمحاكاة، تلاها تفقد اصطفاف لمجموعة من الوحدات البحرية المصنعة بشركات وترسانات الهيئة، والقيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، ثم تفقد مارينا يخوت قناة السويس بالإسماعيلية، ومتحف قناة السويس.