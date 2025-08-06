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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المشدد 20 عامًا لـ 13 شخصا بتهمة إحداث عاهة مستديمة واستعراض القوة بالقليوبية

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، في محافظة القليوبية 13 شخصا بالسجن المشدد 20 عاما، وتغريم كل منهم مبلغ 5000 جنيه، لاتهامهم باستعراض القوة باستخدام أسلحة نارية وذخائر، وتسببوا في إحداث عاهة مستديمة لشخصين، بدائرة قسم أول شرطة شبرا الخيمة.


صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي على، ومحمد على حموده وأمانة سر إيهاب سليمان،
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية أن المتهمين قاموا في شهر يناير 2025 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف كفريقين قبل بعضهم البعض وقبل المارة من سكان شارع الترعة البيجامية.


وقال أمر الإحالة إن المتهمين جميعا قصدوا ترويع بعضهم البعض وسكان المنطقة وتخويفهم وسلب أموالهم، بأن تشاجروا قبل بعضهم البعض وأحرزوا أسلحة نارية وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في أنفسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.


اضاف أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا فرد خرطوش  وذخيرة، وحازوا أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص قطع زجاجية- قطع حجرية.


وأن المتهمين الخامس والسابع ضربا المجني عليه سعيد غ ا عمدًا فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي الذي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها، بأن تعديا عليه بضربة بالعينين بسلاح ناري فرد خرطوش فأحدث به إصابة في فقد إبصار العينين نهائياً، والتي تقدر نسبة العجز منها حوالي 100% على النحو المبين بالتحقيقات.


كما ضربا عمدا المجني عليها الطفلة سندس ا غ بطلق ناري مما أحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أعجزتها عن إشغالها الشخصية لمدة لا تزيد عن 20 يوماً، كما أن المتهم الأول، ضرب عمدا المجني عليها «شيماء ح م»، بأن أحدث إصابتها باستخدام حجر مما أحدث إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق.


أما المتهم العاشر، فضرب المجني عليه «ياسر غ ا» عمداً فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، الذي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها بأن تعدي عليه بضربه بالوجه والعين اليسرى بسلاح ناري فرد خرطوش، فأحدث به إصابة في فقد إبصار العين اليسرى كما ضرب عمدا المجني عليه نادر ح م بطلق ناري مما أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطبي المرفق بالأوراق.


أما المتهمون من الأول إلى الرابع والثاني عشر والثالث عشر، تعدوا بالضرب على المجني عليها شيماء ح م و«ميادة م ا وناهد ت م بأن أحدثوا إصابتهم بسلاح أبيض وأداة زجاج وحجارة ومطواة.


أما المتهمون من السابع إلى الحادي عشر فتعدوا عمدا على المجني عليهم الطفل محمد ا غ والطفل زياد ه غ ونادر ح م، والسيد غ ا وغریب ا م بأن اطلقوا صوبهم أعيرة نارية مما أحدث إصابتهم الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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