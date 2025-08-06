صفقة برازيلية على أعتاب القلعة البيضاء قبل ساعات من إغلاق القيد

كشفت تقارير صحفية عن دخول نادي الزمالك في مفاوضات متقدمة لضم جناح جديد للفريق الأول لكرة القدم قبل ساعات من غلق باب القيد الصيفي، وذلك في محاولة لتدعيم الخط الأمامي للفريق.

ووفقاً لما ورد في التقارير، فإن الزمالك يجري حالياً مفاوضات مع الجناح البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، لاعب فريق أوليكساندريا الأوكراني، من أجل التعاقد معه خلال الساعات القليلة المتبقية من سوق الانتقالات.

وتسابق إدارة الزمالك الزمن لحسم الصفقة سريعاً، خاصة بعد رحيل اللاعب أحمد الجفالي إلى الدوري السعودي على سبيل الإعارة، وهو ما فتح مكاناً شاغراً لقيد لاعب أجنبي جديد ضمن قائمة الفريق المحلية.

ومن المتوقع أن تتضح الصورة خلال وقت قصير، حيث تجري إدارة القلعة البيضاء اتصالات مكثفة لإنهاء كافة التفاصيل قبل غلق القيد رسمياً.