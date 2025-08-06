بالأسماء.. تفاصيل مصرع طفل وإصابة سيدتين في حريق بالإسكندرية

لقي طفل مصرعه وأصيبت سيدتان بحروق بمختلف أنحاء الجسم إثر نشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الخامس بعقار مساكن غرب النوبارية بحي غرب الإسكندرية.

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد بنشوب حريق بعقار بمساكن غرب النوبارية بمنطقة الورديان بحي غرب، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن العقار المشار إليه مكون من 8 طوابق، ونشوب حريق بشقة بالطابق الخامس.

وكشفت المعاينة أن الحريق اسفر عن مصرع الطفل ياسين هشام فتحي، 8 سنوات، عقب نقله إلى مستشفى القباري، متأثرًا بإصابته باختناق وحروق بالقدمين والصدر واليد اليسرى من الدرجة الثانية بنسبة 9%.

وأصيبت كل من "شيماء السيد هلال"، 37 سنة، بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 50% بمختلف أنحاء الجسم، وشقيقتها "السماء" 38 سنة، بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 40% بالوجه والساعدين.

جرى نقل المصابتين إلى المستشفى الرئيسي الجامعي "الأميري"، فيما سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق وأخمدت النيران ومنعت امتدادها إلى باقي طوابق العقار.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.