مدرب أولسان يتعهد بإعادة الفريق لسابق مجده

تعهد شين تاي يونج، مدرب كوريا الجنوبية السابق، بإعادة نادي أولسان هيونداي إلى مجده السابق بعد عودته لتدريب بطل كوريا الجنوبية بعد سبعة أشهر من إقالته المفاجئة من قبل إندونيسيا.

وأعلن نادي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، أمس الثلاثاء، تعيين تاي يونج البالغ من العمر 54 عامًا مدربًا رئيسيًا للفريق أولسان، في أعقاب فترة مخيبة للآمال استمرت 13 شهرًا تحت قيادة سلفه كيم بان جون، والتي شهدت تخلي أولسان عن مكانته كبطل لكرة القدم الكورية.

لكن المدرب عبر عن ثقته في إنعاش النادي الذي فاز بألقاب الدوري الكوري الجنوبي الثلاثة على التوالي.

وقال شين: "لطالما كان نادي أولسان قوةً في الدوري الكوري، سأسعى جاهدًا لإعادة بناء هذا النادي العريق بكل ما أوتيت من قوة".

وأتم: "لدينا فريق رائع هنا، وإذا استطاع المشجعون أن يثقوا بي وينتظروا بصبر قليلا فسوف أعيد هذا الفريق إلى المنافسة على اللقب".

تراجع مستوى أولسان بشكل كبير منذ رحيل هونج ميونج بو، الذي قاد الفريق للفوز بلقب الدوري في عامي 2022 و2023، ونجح خليفته كيم في الاحتفاظ بلقب الدوري الكوري الجنوبي، لكنه شهد خروجًا مبكرًا ومحرجًا من دوري أبطال آسيا، ثم استمر الأداء المخيب للآمال للفريق في الموسم الجديد من الدوري الكوري الجنوبي.

قاد شين خلال فترته السابقة في الدوري الكوري الجنوبي فريق سيونجنام إلهوا إلى لقب دوري أبطال آسيا في عام 2010 وكأس الاتحاد الكوري بعد عام واحد، ثم انتقل من سيونجنام للعمل مع المنتخب الوطني، في البداية كمساعد للمدرب قبل أن يتولى دور المدير الفني في عام 2017.