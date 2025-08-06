قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: مصر ترفض كليا أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية
وزير الخارجية: تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه خط أحمر لمصر
الأولى من نوعها.. وزير خارجية جنوب السودان يزور إسرائيل
وزير الخارجية: لا يمكن المساس نهائيا بمكانة دير سانت كاترين
من بينها ناد عربي.. قائمة الأندية الأكثر إنفاقًا في الميركاتو الصيفي 2025
مؤتمر صحفي لـ وزير الخارجية مع نظيره اليوناني بأثينا
تنسيق رياض الأطفال 2025 بالقاهرة.. موعد النتيجة وخطوات الاستعلام
قناة السويس الجديدة.. عشر سنوات لمشروع غيّر خريطة الملاحة العالمية
أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري – الأربعاء 6 أغسطس 2025
تعديلات جديدة في مواعيد البرامج الرياضية خلال مباريات الدوري الموسم الحالي.. تعرف عليها
الحكومة تستعرض نتائج أول تجربة لتقديم وجبات مدرسية ساخنة بالفيوم
خطيئة كبرى.. أول تعليق من حزب الله على تجريده من سلاح المقاومة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب أولسان يتعهد بإعادة الفريق لسابق مجده

كرة
كرة
مجدي سلامة

تعهد شين تاي يونج، مدرب كوريا الجنوبية السابق، بإعادة نادي أولسان هيونداي إلى مجده السابق بعد عودته لتدريب بطل كوريا الجنوبية بعد سبعة أشهر من إقالته المفاجئة من قبل إندونيسيا.

وأعلن نادي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، أمس الثلاثاء، تعيين تاي يونج البالغ من العمر 54 عامًا مدربًا رئيسيًا للفريق أولسان، في أعقاب فترة مخيبة للآمال استمرت 13 شهرًا تحت قيادة سلفه كيم بان جون، والتي شهدت تخلي أولسان عن مكانته كبطل لكرة القدم الكورية.

لكن المدرب عبر عن ثقته في إنعاش النادي الذي فاز بألقاب الدوري الكوري الجنوبي الثلاثة على التوالي.

وقال شين: "لطالما كان نادي أولسان قوةً في الدوري الكوري، سأسعى جاهدًا لإعادة بناء هذا النادي العريق بكل ما أوتيت من قوة".

وأتم: "لدينا فريق رائع هنا، وإذا استطاع المشجعون أن يثقوا بي وينتظروا بصبر قليلا فسوف أعيد هذا الفريق إلى المنافسة على اللقب".

تراجع مستوى أولسان بشكل كبير منذ رحيل هونج ميونج بو، الذي قاد الفريق للفوز بلقب الدوري في عامي 2022 و2023، ونجح خليفته كيم في الاحتفاظ بلقب الدوري الكوري الجنوبي، لكنه شهد خروجًا مبكرًا ومحرجًا من دوري أبطال آسيا، ثم استمر الأداء المخيب للآمال للفريق في الموسم الجديد من الدوري الكوري الجنوبي.

قاد شين خلال فترته السابقة في الدوري الكوري الجنوبي فريق سيونجنام إلهوا إلى لقب دوري أبطال آسيا في عام 2010 وكأس الاتحاد الكوري بعد عام واحد، ثم انتقل من سيونجنام للعمل مع المنتخب الوطني، في البداية كمساعد للمدرب قبل أن يتولى دور المدير الفني في عام 2017.

شين تاي يونج أولسان هيونداي كوريا الجنوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تركي ال شيخ

تركي آل الشيخ يُفاجئ الجميع بقرارات جديدة حول موسم الرياض القادم

جامعة طنطا

ماذا يحدث في جامعة طنطا؟ استقالات بالجملة لنواب النساء والتوليد

عميد كلية الطب بجامعة طنطا

تحرك عاجل.. القصة الكاملة لاستقالة نواب النساء والتوليد في جامعة طنطا

الدواجن

أكثر من 15 جنيهًا | تراجع أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن الكيلو الآن

وزير التربية والتعليم

إعادة توزيع المعلمين بالمدارس حرصاً على تحقيق رضاهم الوظيفي

مدحت تيخا

حسبي الله ونعم الوكيل.. مدحت تيخا يثير الجدل ويكشف تفاصيل تعرّضه للنصب

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 في محطات الوقود

أسعار الدواجن والبيض

بورصة الدواجن | تحرك أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق الآن

ترشيحاتنا

أذكار المساء مكتوبة

ردد أذكار المساء مكتوبة كما علمنا النبي.. أمسينا وأمسى الملك لله

قراءة القرآن

فتاوى وأحكام.. هل الحلف بالنبي شرك؟ يا رب جوزني وارزقني فلوس.. هل يجوز الدعاء بهذه الصيغة في الصلاة؟ حكم النوم على جنابة

علي جمعة

علي جمعة: عباد الرحمن يسيرون على الأرض بالسكينة ويقابلون الجهالة بالسلام

بالصور

أخبار السيارات| الصين تشكو من انخفاض أسعار سياراتها.. وترامب يهاجم جاجوار

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

شركة سيارات كهربائية كبرى تغلق مصانعها وتودع السوق

فوكسكون
فوكسكون
فوكسكون

بودرة حب العزيز والمكسرات "كنز غذائي في ملعقة"مكمل طبيعي

بودرة حب العزيز والمكسرات "كنز غذائي في ملعقة"
بودرة حب العزيز والمكسرات "كنز غذائي في ملعقة"
بودرة حب العزيز والمكسرات "كنز غذائي في ملعقة"

فستان صيفي .. درة تخطف الأنظار بظهورها الأخير

درة
درة
درة

فيديو

طبيب شيكا

كان بيحب التيك توك.. تعليق طبيب شيكا على أزمة سرقة الأعضاء

سوزي الأردنية

طارق سابها ومونلي أنتيمها.. حكاية سوزي الأردنية حتى الحبس

سوزي الأردنية

مكنش قصدي.. سوزي الأردنية تنهار بعد 6 ساعات من التحقيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد