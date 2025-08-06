السعودية تخطف تعادلا مثيرا أمام البرازيل في بطولة العالم لليد تحت 19 عام

استهل منتخب السعودية لناشئي كرة اليد مشواره ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام، بالتعادل مع نظيره البرازيلي بنتيجة 26-26، في مواجهة مثيرة أقيمت مساء الإثنين ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة للمونديال، الذي تستضيفه مصر حتى 17 أغسطس الجاري بمشاركة 32 منتخبًا.

ورغم انتهاء الشوط الأول بالتعادل 15-15، فإن الأخضر قدم واحدة من أفضل مبارياته على الساحة الدولية، حيث تميز أداؤه بالتركيز والانضباط التكتيكي حتى اللحظة الأخيرة من اللقاء، ليحصد نقطة ثمينة تعزز حظوظه في مواصلة المشوار نحو الدور الرئيسي.

وتعد هذه هي المشاركة الثالثة في تاريخ منتخب السعودية للناشئين بمونديال اليد، بعد ظهوره في نسختي 2019 و2023، ويسعى الجيل الحالي إلى تجاوز إنجازاته السابقة وتقديم صورة مشرفة تعكس تطور اللعبة بالمملكة، خاصة على مستوى الفئات العمرية

مجموعات بطولة العالم لليد

جاءت المجموعات كما يلي:

• المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت – النمسا

• المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب – كوسوفو

• المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا – الجزائر

• المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا – السعودية

• المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي – جزر الفارو

• المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك

• المجموعة السابعة: مصر – اليابان – كوريا الجنوبية – البحرين

• المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك – أمريكا