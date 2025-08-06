مسيرة شرفية لأوائل الشهادات العامة والأزهرية والفنية بالوادي الجديد

فى لوحة احتفالية مبهجة، نظّمت محافظة الوادى الجديد، اليوم، على هامش احتفالية كبرى لتكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية والدبلومات الفنية للعام الدراسى 2024–2025، مسيرة شرفية مصحوبة بالطبل والمزمار، فى مشهد غير مسبوق بالمحافظة، عبّر عن تقدير حقيقى للجهد والتفوق.

وكان اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، والدكتور سامى فضل وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية، فى استقبال المسيرة التى انطلقت من أمام ديوان مديرية التربية والتعليم بمجمع المصالح الحكومية، وصولًا إلى قاعة المشير طنطاوى، حيث اصطف طلاب المدارس الرياضية واللغات وإدارة الموهوبين على جانبى الممر الشرفى، تحيةً للطلاب المتفوقين.

وأعرّب المحافظ عن بالغ تقديره للقائمين على تنفيذ الفاعلية وقدم التهنئة للطلاب الأوائل وأسرهم، مؤكدًا أن هذا النجاح ثمرة جهد متواصل، وإصرار صادق، وعزيمة طلابية مدعومة ببيئة تعليمية جادة وأسرة واعية، مثمّنا المظهر الحضارى والتنظيم المميز الذى قدمه قطاع التعليم.