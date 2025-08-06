قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روبيو: واشنطن تدرس شروط موسكو وترامب يستعد للقاء بوتين لحسم مصير حرب أوكرانيا
الزمالك يفاوض الكيني بارون أوشينج لتدعيم الجبهة اليمنى
رسميا.. إغلاق باب القيد الصيفي استعدادًا لموسم 2025-2026
شاهد.. أول تاكسي بدون سائق في أوروبا من هذه الماركة
تنسيق الجامعات 2025.. مؤشرات مهمة لجميع كليات المرحلة الثانية
الكوليرا تجتاح السودان .. أكثر من 96 ألف إصابة وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة
طارق يحيى: فيريرا سيكون له دورًا كبيرًا في نجاح أو فشل صفقات جون إدوارد
أحمد موسى: خطة إسرائيلية مرتقبة لاحتلال غزة بالكامل والمرحلة القادمة خطيرة.. وتفاصيل مهمة عن قيمة الإيجار القديم| أخبار التوك شو
بسمة وهبة: مشاهد غامضة وتكرار حالات الوفاة تثير الريبة في عالم التيك توك
برلماني: ضبط صانعي محتوى بتهم غسيل أموال وحيازة مخدرات.. والتحقيقات مستمرة
جمال شعبان: كل سيجارة تُنقص من عمر المُدخن 11 دقيقة |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مسيرة شرفية لأوائل الشهادات العامة والأزهرية والفنية بالوادي الجديد

ممر شرفي
ممر شرفي
منصور ابوالعلمين

فى لوحة احتفالية مبهجة، نظّمت محافظة الوادى الجديد، اليوم، على هامش احتفالية كبرى لتكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية والدبلومات الفنية للعام الدراسى 2024–2025، مسيرة شرفية مصحوبة بالطبل والمزمار، فى مشهد غير مسبوق بالمحافظة، عبّر عن تقدير حقيقى للجهد والتفوق.

وكان اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، والدكتور سامى فضل وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية، فى استقبال المسيرة التى انطلقت من أمام ديوان مديرية التربية والتعليم بمجمع المصالح الحكومية، وصولًا إلى قاعة المشير طنطاوى، حيث اصطف طلاب المدارس الرياضية واللغات وإدارة الموهوبين على جانبى الممر الشرفى، تحيةً للطلاب المتفوقين.

وأعرّب المحافظ عن بالغ تقديره للقائمين على تنفيذ الفاعلية وقدم التهنئة للطلاب الأوائل وأسرهم، مؤكدًا أن هذا النجاح ثمرة جهد متواصل، وإصرار صادق، وعزيمة طلابية مدعومة ببيئة تعليمية جادة وأسرة واعية، مثمّنا المظهر الحضارى والتنظيم المميز الذى قدمه قطاع التعليم.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد ممر شرفي محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عميد كلية الطب بجامعة طنطا

تحرك عاجل.. القصة الكاملة لاستقالة نواب النساء والتوليد في جامعة طنطا

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

البلوجر خالد الرسام

مقاطع عن العلاقات المحرمة.. القبض على البلوجر خالد الرسام

الدكتور محمود فوزي

في حالة فقدان عقود الإيجار.. الحكومة تكشف عن الحل البديل لـ"صدى البلد"

أطباء بطب طنطا

تحرك عاجل لوأد فتنة قسم النساء والتوليد بطب طنطا.. بيان رسمي

الإيجار القديم - أرشيفية

بخلاف انتهاء المدة.. إخلاء وحدات الإيجار القديم بهذه الحالات رسميا

سوزي الأردنية و مونلي

شريكها في كل حاجة غلط.. بلاغ ضد صديق سوزي الأردنية

أم مكة

ملايين وسبائك ذهب.. ماذا وجدت أجهزة الأمن داخل منزل أم مكة؟

ترشيحاتنا

التأمين الصحى الشامل

جمال شعبان: التأمين الصحي الشامل طفرة تاريخية لخدمة المواطنين

الزمالك

دونجا: صفقات الزمالك قوية والحكم على الأجانب مبكر

مصطفى سعد ميسى

الاتحاد السكندري يكثف مفاوضاته مع زد لاستعارة مصطفى سعد ميسي قبل غلق الميركاتو

بالصور

طرد الحشرات وعلاج قشرة الرأس.. ضع قطرات من هذا الزيت وستحصل على نتائج مذهلة

زيت شجرة الشاي
زيت شجرة الشاي
زيت شجرة الشاي

بعد حملة التطهير.. البيج ياسمين تعود لأنوثتها خوفاً من القبض عليها

بعد حملة التطهير من الداخلية .. البيج ياسمين تعود لإنوثتها خوفاً على مستقبلها
بعد حملة التطهير من الداخلية .. البيج ياسمين تعود لإنوثتها خوفاً على مستقبلها
بعد حملة التطهير من الداخلية .. البيج ياسمين تعود لإنوثتها خوفاً على مستقبلها

مفاجأة في حالتها.. اعرف سبب مرض أنغام وسر الإصابة به

انغام
انغام
انغام

الفلوس بتغير.. زوجة عصام صاصا بين عمليات البوتكس والشفط

الفلوس بتغير.. زوجة عصام صاصا بين عمليات البوتكس والشفط
الفلوس بتغير.. زوجة عصام صاصا بين عمليات البوتكس والشفط
الفلوس بتغير.. زوجة عصام صاصا بين عمليات البوتكس والشفط

فيديو

واقعة طفل المهندسين

طفل يفارق الحياة على يد شاب داخل سوبر ماركت.. والسبب صادم

بلقيس

بلقيس فتحي تطرح "يامطنشنا" باللهجة المصرية | فيديو

طبيب شيكا

كان بيحب التيك توك.. تعليق طبيب شيكا على أزمة سرقة الأعضاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد