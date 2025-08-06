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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الفلوس بتغير.. زوجة عصام صاصا بين عمليات البوتكس والشفط

الفلوس بتغير.. زوجة عصام صاصا بين عمليات البوتكس والشفط
الفلوس بتغير.. زوجة عصام صاصا بين عمليات البوتكس والشفط
رنا عصمت

أثارت لزوجة الفنان الشعبى عصام صاصا ، جهاد ماهر، الجدل على السوشيال ميديا بعد ظهورها الاخير خلال الفترة الماضية بملامح مختلفة وستايل جديد.

وعلق البعض على خضوع ماهر، لعمليات النحت، والبعض الاخر علق :"الفلوس بتغير"، وذلك بعد ظهورها بخصر منحوت و متناسق  ولحقن البوتكس لوجه نضر وفيلر الشفايف الواضحة فى اغلب الصور.

واعتمدت زوجة عصام صاصا فى الفترة الاخيرة على ستايل الفساتين الضيقة التى تكشف عن فوامها الممشوق و خسارة وزنها.

 وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف وتتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

إليكم الصور..

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الفلوس بتغير زوجة عصام صاصا بين عمليات البوتكس والشفط زوجة عصام صاصا صور زوجة عصام صاصا

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