أسعار الحديد في مصر اليوم الخميس 7 أغسطس 2025

يقدم موقع صدى البلد أسعار الحديد التسليح في الأسواق المحلية، والتي استقرت وسجلت أعلى سعر لطن الحديد اليوم نحو 38.900 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 34 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 37.254 جنيها.



أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الخميس:

سجل سعر الطن نحو 38.500 جنيه من حديد عز.

بلغ سعر الطن نحو 37.850 جنيها من حديد بشاي.

وصل سعر الطن نحو 37.500 جنيه حديد المصريين.

بلغ سعر الطن بنحو 37.500 جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي.

وسجل سعر الطن نحو 37.500 جنيه من شركة بيانكو.

وبلغ سعر الطن نحو 37 ألف جنيه من شركة الجيوشي للصلب.

كما سجل سعر الطن نحو 36.200 جنيه من شركة العشري للصلب.

وصل سعر الطن نحو 36 ألف جنيه بالنسبة لـ حديد العتال.

وسجل سعر الطن نحو 35 ألف جنيه من شركة الكومي.

وسجل سعر الطن نحو 34.500 جنيه من شركة سرحان.

وبلغ سعر الطن اليوم الإثنين نحو 34 ألف جنيه من حديد مصر ستيل.