أبرزها القهوة والشيكولاتة .. ممنوعات عن الأم المرضعة

نشرت وزارة الصحة والسكان ، منشوراً توعوياً وذلك من خلال صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي “ فيس بوك ”.
وقدمت وزارة الصحة والسكان ، مجموعة نصائح للأم المرضعة أبرزها الإبتعاد عن التالي :-
- القهوة
- الشاي
- الشيكولاته
سبب التحذير من المنبهات
وقالت وزارة الصحة والسكان ، من خلال صفحتها الرسمية ، إن سبب التحذير من الإقتراب أو تناول المشروبات السابقة ، لإحتوائها علي المنبهات التي من الممكن أن تؤثر علي الطفل من خلال الرضاعة .
كما نصحت وزارة الصحة والسكان ، الأم المرضعة بضرورة شرب من 8 إلي 12 كوب ماء في اليوم مع الحرص علي تناول اللبن الطازج ومجموعة من السوائل الدافئة .