أبرزها القهوة والشيكولاتة .. ممنوعات عن الأم المرضعة

نشرت وزارة الصحة والسكان ، منشوراً توعوياً وذلك من خلال صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي “ فيس بوك ”.

وقدمت وزارة الصحة والسكان ، مجموعة نصائح للأم المرضعة أبرزها الإبتعاد عن التالي :-

القهوة

الشاي

الشيكولاته

سبب التحذير من المنبهات

وقالت وزارة الصحة والسكان ، من خلال صفحتها الرسمية ، إن سبب التحذير من الإقتراب أو تناول المشروبات السابقة ، لإحتوائها علي المنبهات التي من الممكن أن تؤثر علي الطفل من خلال الرضاعة .

كما نصحت وزارة الصحة والسكان ، الأم المرضعة بضرورة شرب من 8 إلي 12 كوب ماء في اليوم مع الحرص علي تناول اللبن الطازج ومجموعة من السوائل الدافئة .