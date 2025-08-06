تحريك أسعار خدمات مستشفيات الصحة النفسية.. ننشر القائمة كاملة

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان قرار رقم 220 لعام 2025 والذي ينص علي تحريك أسعار الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفيات الصحة النفسية .

ونص القرار في مدته الأولي على وبعد موافقة وزارة المالية(المادة الأولى)

يعمل باللائحة المالية والإدارية الموحدة المرافقة لهذا القرار في شأن صندوق تحسين الخدمة بمستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان.

(المادة الثانية)

تسري قوائم الأسعار المرافقة لهذا القرار على مستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان

(المادة الثالثة)

يلغى كل قرار يخالف أحكام هذا القرار واللائحة والقوائم المرافقة له.

(المادة الرابعة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.