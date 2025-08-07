قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التضامن : دعم خدمات الطفولة المبكرة لأبناء العاملين بالسكة الحديد

نائبة وزيرة التضامن
نائبة وزيرة التضامن
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

استقبلت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي ، ثريا الأسيوطي اخصائي الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي، و سارة عزيز مؤسسة ورئيسة منظمة سيف إيجيبت Safe Egypt ، و غادة حامد ممثل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والوفد المرافق لهم لمناقشة آليات التعاون بين الأطراف الثلاثة فى دعم خدمات الطفولة المبكرة لأبناء العاملين بمقر الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

واستعرض اللقاء آليات التعاون بين الأطراف الثلاثة فى توفير بيئة تربوية وتعليمية آمنة ومتميزة لأبناء العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر من خلال توفير  منظومة رعاية متكاملة للأطفال.

وأعربت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بهذا التعاون والذي يأتي استمراراً للتعاون بين الوزارات فى ملف الطفولة المبكرة لإنشاء حضانات تهدف  إلى توفير بيئة آمنة ورعاية للأطفال، وتنمية قدراتهم، ورفع كفاءة العاملين، وتطبيق أحدث المناهج التعليمية، بالإضافة إلى توفير خدمات متكاملة للأطفال وأسرهم.

وأشارت صاروفيم إلى مركز استقبال أبناء العاملين والعاملات بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي افتتح مؤخرا كنموذج متميز يطبق المنهج الياباني فى التعلم بداية من التجهيزات وأدوات اللعب والبرامج والمستوى التأهيلي والتدريبي لمقدمي الخدمة والتطبيق للمنهج اليابانى فى التعلم.

وأشارت صاروفيم إلى الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات في مصر على مستوى الجمهورية، والذي تنفذه الوزارة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية والتكليف المباشر بزيادة أعداد الحضانات، والعمل على تيسير عملها، وزيادة معدلات التحاق الأطفال بالحضانات فى إطار ملف تنمية الطفولة المبكرة وبالتوازى مع ذلك يتم العمل على المنظومة الالكترونية بما يتيح خدمة أفضل وكفاءة أعلى، فضلا عن استغلال نتائج دراسات المقارنة والاستفادة منها لرفع كفاءة الخدمات.  

وطرح  اللقاء عددا من نماذج التعاون المقترحة وإمكانية التنفيذ وفق ما تم من دراسات خاصة باحتياجات العاملين والعاملات بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ، والتي نفذها البنك الدولى ووفق رؤية تأخذ أبعاد تنموية واجتماعية،  حيث تم الاتفاق بين الحضور على وضع رؤية متكاملة لخطة التدخلات المطلوبة لتقديم اطار متكامل للرعاية فى  منظومة الطفولة المبكرة لأبناء العاملين بالهيئة.

حضر اللقاء الأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقات الدولية، والأستاذة راندا فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل،  والأستاذة منى الشبراوى رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة، والدكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل، وعدد من قيادات العمل بقطاع الطفل بالوزارة.

