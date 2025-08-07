قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة
قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير عبدالرحيم الهيموني في الخليل
موسكو تتجنب التعليق على مقترح لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي
وزير الاستثمار: نقدر دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دفع جهود التطوير المؤسسي
مات من الفرحة.. القصة الكاملة لوفاة شاب بعد كتب كتابه على عروسه بالمنوفية
شوبير يكشف عن الأندية المهدده بالهبوط في الموسم الجديد
خلال يومين .. شوبير يكشف مصير وسام أبو علي
رئيس إسكان النواب يكشف الأوراق المطلوبة لحصول المستأجر على سكن بديل
هتدخل عمليات تاني .. تفاصيل جديدة عن مرض أنغام
بدء جلسة مباحثات برئاسة رئيسى وزراء مصر والسودان
يفوق مساحة باريس ..حريق ضخم يلتهم مساحة 16 ألف هكتار في فرنسا
تقدّم حقوقي للعراق .. حذف اسم بغداد من تقرير الأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات |فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

لتعزيز الصادرات.. اجتماع موسع لتطوير إنتاج العسل المصري

شيماء مجدي

استضافت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، إجتماعا موسعا، لمناقشة آليات تعزيز صادرات العسل المصري وتطبيق نظام التتبع وفقًا للمعايير الأوروبية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ومشروع "تجارة".

يأتي ذلك الإجتماع في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز التعاون مع كافة الشركاء لدعم تنافسية المنتجات الزراعية غير التقليدية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وخاصة إلى الاتحاد الأوروبي.

وشارك في الإجتماع ممثلو كل من: الهيئة العامة للخدمات البيطرية، معهد بحوث وقاية النباتات، المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، لجنة مبيدات الآفات الزراعية، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، فضلا عن مشروع "تجارة" الممول من الاتحاد الأوروبي، كذلك المجلس التصديري للصناعات الغذائية، واتحاد النحالين العرب.


ومن جانبه أكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، على الدعم  الكامل الذي تقدمه وزارة الزراعة لملف تطوير إنتاج العسل المصري وتحسين قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية، من خلال تقديم الدعم الفني والتدريبي للنحالين والمصانع، وتوجيهات وزير الزراعة، للاستماع إلى كافة  الرؤى والمقترحات من قبل ممثلي الجهات المشاركة حول تحسين جودة العسل ورفع كفاءة سلسلة القيمة.
وأشار عزوز إلى أنه تم خلال الاجتماع التوافق على مجموعة من التوصيات الموحدة لتعزيز صادرات العسل المصري، والتي شملت: إعداد خطة وطنية لمراقبة متبقيات المبيدات والأدوية وتقديمها للاتحاد الأوروبي، فضلا عن  تطبيق نظم التتبع والتحقق الأوروبية، واعتماد المنشآت التصديرية، إضافة الى تنفيذ مشروع نموذجي بمحافظة الغربية كنقطة انطلاق لتطبيق نظام التتبع بشكل تدريجي.

وأوضح أنه تم التوصية أيضا بأهمية تسجيل وتقنين أوضاع النحالين وإعداد قاعدة بيانات وطنية محدثة، كذلك تحسين سلالات النحل المحلية، ودعم صادرات النحل الحي، فضلا عن دعم الصناعات المرتبطة بالمناحل وتوفير مستلزمات الإنتاج بجودة تنافسية، وتطوير البنية التحتية التحليلية والرقابية ورفع كفاءة المعامل والكوادر الفنية، إضافة الى تقديم دعم فني من اليونيدو ومشروع تجارة يشمل تدريبات، زيارات ميدانية، نظم إدارة رقمية، وشهادات جودة للمصدرين.

وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي علي أهمية تضافر جهود الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية، لتطوير سلاسل القيمة في قطاع العسل، وتعزيز الصادرات المصرية بشكل مستدام، بما يتماشى مع المعايير الدولية، وبما يدعم الاقتصاد الوطني ويدفع بالصناعات الغذائية المصرية إلى آفاق أرحب.

العسل عسل النحل الزراعة تصدير العسل صادرات العسل

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه وابنته الرضيعة من الطابق الخامس بالغربية

ام خالد

أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم.. هل أنت منهم؟

الرائد أحمد حافظ رئيس مباحث مركز الشهداء بالمنوفية

بعد وفاته في حادث.. السوشيال ميديا تتحول لسرادق عزاء في وداع رئيس مباحث الشهداء

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

للنشر 8 ونص ص / حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

ترشيحاتنا

الكرملين: التحضير جارٍ لعقد لقاء مرتقب بين بوتين وترامب

الخارجية الفلسطينية: اقتحامات المسئولين الإسرائيليين للضفة تقويض ممنهج لحل الدولتين

بوتين وترامب

مساعد الرئيس الروسي: الاتفاق على مكان انعقاد اللقاء بين بوتين وترامب خلال أيام

نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة

تؤثر على القلب.. احذروا الاستخدام العشوائي لأقراص الأوميجا 3

بطولة بيومي فؤاد.. طرح الفيلم السعودي قشموع بالسينمات

بعد نقله للمستشفى .. أعراض وأسباب مرض محمد منير

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

