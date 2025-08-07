الصحة بغزة: ارتفاع ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 197 شهيدا بينهم 96 طفلا

أعلنت وزارة الصحة بغزة عن ارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 197 شهيدا بينهم 96 طفلا، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق قال محمد أبو عفش مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، إنّ الاحتلال الإسرائيلي لا يكتفي بتدمير المستشفيات والبنية التحتية الصحية في القطاع، بل يصرّ على منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، بما في ذلك المسكنات، عبر جميع المعابر، متذرعًا بحجج واهية.

وأضاف أبو عفش، في مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال يدرك تمامًا أن استمرار المنظومة الصحية في العمل يعني إنقاذ الأرواح، ولذلك يعمل على تعطيلها بشكل ممنهج.

وتابع، أنّ المنع يشمل المرضى أيضًا، حيث يُحرم الآلاف منهم من السفر لتلقي العلاج خارج القطاع، في ظل تردّي الوضع الصحي وغياب الإمكانيات لإجراء العمليات الجراحية.

وذكر أن أكثر من 12 ألف مريض يحتاجون إلى عمليات خارج غزة، في حين تواجه المستشفيات أوضاعًا كارثية بسبب النقص الحاد في الموارد الطبية، وسط انتشار المجاعة والأمراض والإصابات، موضحًا، أن النظام الصحي برمّته يواجه انهيارًا وشيكًا بسبب هذا الحصار المتواصل.

وواصل، أن الأوضاع داخل المستشفيات باتت تفوق القدرة التشغيلية بأضعاف، حيث تُقدّر طاقة العمل بـ300% مقارنة بما هو متاح، ما يجعل المرضى يفترشون ممرات الطوارئ والاستقبال.

ولفت إلى وجود 60 ألف سيدة حامل، و17 ألف طفل حديث الولادة، يعانون من غياب الحليب والأدوية، إلى جانب 350 ألف مريض بالسكري والضغط حُرموا من العلاج منذ أكثر من 5 أشهر، وهو ما أدى إلى وفاة بعضهم وتدهور حالة آخرين.

وكشف عن أن 11 ألف و800 مريض سرطان لم يعودوا يتلقون العلاج بعد تدمير مستشفياتهم، مما تسبب في مضاعفات صحية ووفاة عدد منهم.

