جلسة حاسمة لمجلس الوزراء اللبناني لبحث ورقة المبعوث الأمريكي
الإمارات.. بوتين يكشف مكان القمة الروسية الأمريكية
بوتين: روسيا والولايات المتحدة مهتمتان بعقد لقاء على مستوى الزعماء
قرار عاجل بشأن دعوى مرتضى منصور لحظر التيك توك في مصر
رسم صورا خادشة على أجساد السيدات.. المتهم يواجه الحبس سنتين
ترخيص إلزامي وشروط صارمة.. قرار وزاري جديد لتنظم تداول زيوت الطعام المُستعملة
المفتي الرشيد .. رؤية مُبتكرة من دار الإفتاء تُلهم العالم الإسلامي في مواجهة تحديات العصر
افتتاح المتحف المصري الكبير 1 نوفمبر.. والنواب: أكبر الصروح الثقافية بالعالم
ترامب: وجهت وزارة التجارة بالبدء في العمل على تعداد سكاني جديد ودقيق
بيان رسمي.. العلاج الطبيعي تهاجم مشاهير التيك توك بألفاظ يعاقب عليها القانون
رئيس هيئة الدواء يكشف تفاصيل منظومة التتبع الدوائي وموعد التطبيق
وزير الدولة للإنتاج الحربي: شركة حلوان للمسبوكات صرح صناعي هام بالدولة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مهند لاشين: الاستمرارية "هدفي".. وبيراميدز هيبقى في "حتة تانية" لو عنده جماهير

ياسمين تيسير

أكد مهند لاشين لاعب نادي بيراميدز الحالي وطلائع الجيش ومودرن سبورت السابق، أن لاعب الكرة يجب أن يكون هدفه الاستمرارية لأطول فترة ممكنة في الملاعب وليس حديث الجماهير عنه، مشددًا على أن الأضواء والشهرة أشياء جيدة لكنها ليست الهدف الأساسي الذي يبحث عنه.

وتابع "لاشين" في حديثه لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الاستمرارية هي الفكرة التي أبحث عنها من وقت تواجدي بالدوري الممتاز عبر نادي الأسيوطي ثم بيراميدز ثم طلائع الجيش ومودرن سبورت قبل العودة مجددًا إلى بيراميدز، والحمد لله للموسم الثالث على التوالي أنا أفضل لاعب خط وسط في مصر.

وأضاف لاعب طلائع الجيش السابق: دعم الجماهير شيء مهم جدًا للاعب الكورة، وبيفرق جدًا وبيؤثر على فرصه في الانضمام لمنتخب مصر والتواجد في الاستفتاءات ونيل الجوائز في حالة تواجده في نادي غير جماهيري، متابعًا: أوقات كتير بتشعر لو عندك جماهير الدنيا هتكون مختلفة تمامًا.

وواصل: خط وسط بيراميدز ملىء بالنجوم، ودي فلسفة الفرق الكبيرة، والتدعيم بيكون في أضيق الحدود لو عندك نواقص بس، لذلك هتلاقي كل اللاعبين شاركوا الموسم الماضي وخاضوا أكثر من 50 ٪ من المباريات، ودي ميزة كويسة في بيراميدز إننا كلنا نشارك وناخد فرص والأفضل يستمر، داخل الملعب كلنا نتنافس، خارج الملعب كلنا أصحاب.

وأردف: ليس عندنا مشاكل مع لاعبي الأهلي، كلنا إخوات، نتنافس داخل الملعب والجميع يحاول منح فريقه وجماهيره أقصى ما عنده من أجل الفوز، ربما تجدها بين الجماهير، وأتمنى أن تنتهي لإننا نلعب كورة قدم.

واختتم مهند لاشين حديثه: السوشيال ميديا مؤثرة في مصر وخصوصًا في المجال الرياضي، وهي سبب جزء من مشاكلنا، لإن أكثر من يكتب غير مدرك أو واعي لخطورة المعلومة التي ينشرها، الأغلب يبحث عن التريند فقط، ولكن أيضًا هناك أشياء إيجابية في السوشيال ميديا.

مهند لاشين الدوري بيراميدز

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

للنشر 8 ونص ص / حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

الرائد أحمد حافظ رئيس مباحث مركز الشهداء بالمنوفية

بعد وفاته في حادث.. السوشيال ميديا تتحول لسرادق عزاء في وداع رئيس مباحث الشهداء

تنسيق الجامعات 2025

بشرى سارة .. كليات تقبل من 50% لطلاب تنسيق الجامعات 2025 علمي

علامات السحر والحسد في البيت

علامات السحر والحسد في البيت.. تظهر 5 على الحوائط و3 بأهله

حالة الطقس

عودة منخفض الهند الموسمي| موعد الموجة الحارة الجديدة.. والأرصاد تحذر

المتهمين

بطاقات تموينية .. القبض على 3 أشخاص ينهبون أموال الدعم

ورشة عمل النيابة

“البروتوكول والمراسم القضائية”.. ورشة تدريبية للنيابة العامة المصرية

عقار البراجيل

مصرع سيدة وطفلها انهار عليهما سقف منزل في البراجيل.. صور

بالصور

دراسة صادمة.. نظامك الغذائي قد يقودك إلى الاكتئاب والرجال الأكثر تضررًا

الرجيم القاسي قد يصيبك بالأكتئاب
هتاكلها يعني هتاكلها.. أطعمة يمكن تناولها بأمان حتى بعد انتهاء صلاحيتها

أطعمة آمنة للأكل حتى بعد انتهاء تاريخ الصلاحية
دراسة: الإفراط فى مشاهدة الشاشات يرفع خطر إصابة الأطفال والمراهقين بأمراض القلب

مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات
صحة الشرقية: غلق 6 مخابز بلدية وتحرير 15 محضرا بالقرين

جانب من المضبوطات
سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

لقاء سويدان

حفل يقتصر على المقربين .. لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل زواجها

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

